一張圖看懂韓國瑜鄰居都想罷免他！連署書份數前三名　全由「藍營鐵票倉」包辦

▲40萬份罷免韓國瑜連署書已送往高雄市選委會。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

罷韓團體9日前往高雄市選委會遞交40萬份二階連署書，經統計，簽署份數最多的前3個里都在左營區，而恰巧地，韓國瑜不但就住在左營，目前居住的官邸大樓地址，也是簽署份數冠軍的福山里，結果讓人跌破眼鏡！

▲罷韓連署書份數前三名，都在韓國瑜市長官邸大樓所在地左營區 。（圖／記者吳奕靖製表）

罷韓團體公布高雄市各區里連署情況，經統計簽署份數最多的前三個里就在長期被視為「深藍鐵票倉」的左營區，依序是左營區福山里、左營區新上里以及左營區菜公里，連署書分別是5766、5260以及5211，三個里加起來的連署份數大約佔了已送件的4%。

而目前韓國瑜就住在左營福山里，從地圖上來看，第二名的菜公里就在隔壁，而第三名的新上里也並不遠。據中選會統計，2018年高雄市長選舉結果，韓國瑜在福山里的得票數大勝陳其邁6251票。

▲Wecare高雄公布二階連署書統整情況。（圖／翻攝自Wecare高雄臉書）

「不管是左楠區的連署書份數，還有很多里的連署比例來說，都遠遠超乎想像！」Wecare高雄發起人尹立表示，一般預期是藍營票倉較挺韓國瑜，但從結果來看卻不見得，「可能很多政治光譜屬性偏藍的，他們也覺得韓國瑜實在太誇張，所以也願意出來罷免他」。

《ETtoday新聞雲》記者向里長葉德龍詢問連署情況，葉德龍表示：「真的不知道！也沒看到有人擺攤」，不過葉德龍也指出：「因為福山里是全國最大里，里內人口數將近4萬5千人，比旗山區、大社區、燕巢區還大，所以不能用數量來看！要用比例。」

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