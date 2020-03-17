挺韓社團貼「濫瑜衝樹」遭嗆三字經…他怒提告！韓粉出征挨罰8000元

▲韓國瑜選前爬樹引來各界褒貶不一的評價，日前有韓粉跳出來護航時飆罵反韓人士三字經，確定挨罰8千元。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄市長韓國瑜2020總統大選前視察登革熱防疫狀況，竟然「爬到樹上」看樹洞，表示想看有沒有積水，此舉不僅嚇壞一旁幕僚，也讓外界看傻眼，隨後更在網路和社群媒體發酵，引來許多議論。當時1名黃姓男子在挺韓社團中貼出「濫瑜衝樹」圖片嘲諷韓行為，瞬間遭多名韓粉抨擊，其中有名邱姓男子更激動於留言處狂譙三字經，想糾正黃男言論，怎料卻遭黃男截圖提告。法官6日審結依公然侮辱罪判罰邱男8000元。可上訴。

▲黃男在萬人挺韓臉書社團貼出「爛瑜衝樹」後遭韓粉三字經回擊，他不甘受辱怒提告。（圖／翻攝自台灣迷因）

邱男與黃男皆是臉書「韓國瑜粉絲後援團必勝！撐起一片藍天」社團成員，日前邱男見黃男在社團內貼出高雄市長韓國瑜選前爬樹視察登革熱，及「爛瑜衝樹」的圖片後，因不滿黃男與自己政治立場不同、愛亂開玩笑，一氣之下竟於底下留言，「X你媽啦，無所不黑，你知樹有樹洞，洞裡因下雨會積水，積水會有蚊子嗎，讓人想X你娘」、「小屁孩一腦子屎」，怒向黃男開砲，想糾正他錯誤思想。

黃男認為自己人格尊嚴及社會評價受迫害，趕緊將此留言截圖下來拿去警局報案。橋頭地院審理時認為，邱男在萬人的大型社團公開辱人，確實已損及黃男名譽，明顯不尊重他人人格，所為實在不應該，審酌雖然2人至今仍未達成和解，但見邱男犯後坦承犯行，審結依公然侮辱罪判罰他8000元，得易服勞役8日。全案仍可上訴。

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