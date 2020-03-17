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土耳其旅團確診3人返高雄行程曝　還好有「這個動作」…衛生局讚爆！

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▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎出面說明土耳其團高雄3團員確診情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心16日公布台灣確診病例，案65至案67都是南部人，13日從土耳其觀光回到台灣後陸續出現症狀，在16日被確診感染上新冠肺炎，目前這3人都被收治在醫院的負壓隔離病房，高雄市衛生局在17日也公布這3人返台到確診期間的活動史，以及新增匡列居家隔離人數。

▲高雄市衛生局公布土耳其旅遊團相關個案追蹤。（圖／記者許宥孺攝）

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▲高雄市衛生局公布土耳其旅遊團相關個案追蹤。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出3名確診案例的就醫過程，3人在15日陸續出現發燒、上呼吸道症狀，案65是自行騎乘機車到大型醫院就診，案66、67是透過高雄市防疫專線，聯絡消防救護車轉診就醫，入住隔離病房後再行採檢，16日採檢結果呈現陽性反應，目前皆被收治在醫院負壓隔離病房。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎出面說明土耳其團高雄3團員確診情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎出面說明土耳其團高雄3團員確診情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調，3名確診案例在13日入境後都確實落實自主健康管理，至於網路流傳3人回國後到處趴趴走，潘炤穎駁斥：「土耳其旅遊團在入境後屬健康自主管理階段，在防疫強度上並未達居家檢疫或居家隔離情形，其中案65在回國後有高度警覺性，居家自主管理還戴上2層口罩足不出戶，並非網路謠傳的到處趴趴走」。

潘炤穎表示，案66、67為家人關係，案67本身有慢性病史，回國後有到診所就診，不過診所是在戶外進行採檢，所以可以證明案67並沒有直接進入診所。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，據土耳其團疫調情況，同團內高雄市除了有3位確診個案，還有1名30多歲男性有出現上呼吸道症狀，16日一採為陰性，目前正等待二採結果，同樣收治在負壓隔離病房；另外在密切接觸者部分，共匡列4名需執行居家自主管理，包含同團的50多歲男性、50多歲女性，以及與案65同住的2名兒女。

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