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韓國瑜喊電競比賽「如期舉辦」　陳致中列五大缺點！運發局長：可能會延後

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▲高雄電競比賽如期舉辦 。（圖／記者翁進忠攝）

▲市議員陳致中。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日宣布「2020高雄電競嘉年華」確定如期舉辦，但也引來議員批評，陳致中轟：「到底是豬隊友？還是根本豬隊長？延辦一點都不丟臉，硬要辦才是可恥！」，認為在防疫關頭硬要線上舉辦卻效果低落，浪費公帑，不如多作準備、擇期再辦，也批是為了搶年輕人選票。對此新聞局長鄭照新說：「電競產業到底是需不需要支持，我認為這樣的批評是缺乏道德標準。」

對韓國瑜16日宣布「2020高雄電競嘉年華」確定如期舉辦，民進黨市議員陳致中則轟根本是搶救年輕票：「到底是豬隊友？還是根本豬隊長？延辦一點都不丟臉，硬要辦才是可恥！」，更指出電競嘉年華採用線上對戰，有五大缺點，包含以市府的經費舉辦活動，不是只有單純辦比賽，就算辦比賽也應該有收益，例如門票收入跟轉播權利金。以線上舉辦方式，難道還要收門票嗎？

再者，電競嘉年華，不應該只是單純比賽，廠商參展也是主要目的，藉此機會，市府可與廠商接觸，推銷高雄投資環境，增加招商可能性。第三、全台各地玩家其實都很期待與個職業戰隊見面機會，要辦線上見面，不如平常看職業選手直播就好。

而舉辦嘉年華會，更重要的是吸引人潮，帶動觀光旅遊、消費，如果線上舉辦，玩家、電競迷不來高雄，那如何帶動效益？以及錢要花在刀口上，在防疫關頭硬要線上舉辦卻效果低落，不啻浪費公帑，不如多作準備、擇期再辦。

▲高雄電競比賽如期舉辦 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市府新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市府新聞局長鄭照新17日說：「包括韓國英雄聯盟所舉辦的春季賽，也是採取線上的模式，線上比賽的模式是電競產業的已經進行多年的既有模式。」他補充：「疫情當下有許多人在家中，而如果能夠在這個時候持續的推動電競產業，也才能夠讓電競產業的業者相信，高雄作為一個電競產業推動的城市，在疫情過後，會得到電競產業的青睞，所以這一次比賽所舉辦的效益，其實是長遠的。」

運發局長許文宗說：「目前電競比賽還在招商階段，舉辦的時間可以再評選和議價的時候來決定，如果依照原計畫是4至5月擇一周末來舉辦，確定會採用線上對戰，但也有可能會延後。」

不過議員質疑電競比賽如期舉辦，是為了搶年輕人選票，鄭照新也回擊：「其實我就認為這樣的批評是太過政治思考，如果因為政治攻防去扼殺電競產業的發展，去否定年輕人對電競產業投入的熱情，我們就問一句，電競產業到底是需不需要支持，還是放任自生自滅好了，如果因為這樣不惜去否定電競產業對台灣的重要性，我認為這樣的批評是缺乏道德標準。」

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