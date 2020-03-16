7位跨黨派立委合唱防疫歌曲　陳時中、游錫堃也加持錄宣傳片

▲民進黨立委許智傑與竹間也合作防疫歌曲。（圖／許智傑臉書）



記者陶本和／台北報導

知名詞曲創作人竹間也看到新冠肺炎疫情爆發以來，台灣對防疫工作的努力，因此創作防疫歌曲〈幸福台灣子〉，希望透過歌曲溫度，傳達支持的力量，獻給每一位克盡職守的防疫英雄；甚至集結跨黨派立委支持，一起錄製完成作品。

竹間也先前把這項防疫歌曲計畫告訴民進黨立委陳亭妃、何志偉等人，大家都表示支持，最後更邀請到民進黨賴品妤、蔡易餘、許智傑、趙天麟，甚至國民黨立委洪孟楷等7人一起加入這個計畫。

由於錄製歌曲期間要配合委員們的時間，即使是深夜也要進錄音室加班，甚至完成錄音後，還要將這些非專業歌手的立委歌聲調整到最佳狀態，花費了不少心力。

竹間也特別感謝7位立委的助理居中協調，給予非常大的幫助，讓這次防疫歌曲製作能夠在短時間內順利完成，甚至衛福部長陳時中、立法院游錫堃院長也特別為這支防疫歌曲〈幸福台灣子〉錄製了宣傳影片加持。

▼民進黨立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）



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