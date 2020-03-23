直擊「Q版阿中蛋糕」製作過程！還原記者會POSE　迷你口罩貼30字防疫口號

記者陳羿妏、郭世賢／基隆報導

為了向中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以及防疫團隊致敬，基隆市經國管理暨健康學院的學生特地打造「Q版阿中蛋糕」以及「口罩杯子蛋糕」23日送至疾管署，接下來由《ETtoday新聞雲》帶你直擊超萌的翻糖阿中蛋糕是如何製作的！

▲經國管理暨健康學院向防疫團隊致敬！贈送「Q版阿中蛋糕」、「口罩杯子蛋糕」給疾管署。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

經國管理暨健康學院提到，「Q版阿中蛋糕」是以薑黃為基底，使用卡士達作為內餡口味，完成後，外觀再使用糖霜來一一雕出造型，呈現出陳時中的臉部表情、手勢，甚至連防疫背心的字體，任何細節都不錯過，另外底座還能看到有一對耳朵及鼻子戴上了口罩，呼應防疫。

經國管理暨健康學院說，「口罩杯子蛋糕」則是學生用刀片雕刻，將口罩的摺痕、壓鼻的鐵線一個個製作出來，再把口罩放在杯子蛋糕上，而每一個口罩杯子蛋糕上的都有一個單獨的字，而這些字合併起來，就會變成一段防疫口號：「少接觸要警覺，莫恐慌勤洗手，外出配戴口罩，健康自主管理，落實通報作業」。

對此，陳時中23日在中央流行疫情指揮中心記者會後，拿到蛋糕的第一反應是「我吃自己好像怪怪的」，不過把蛋糕分享給現場媒體看之後，因為一個人吃不完，他直接請現場人員分著吃，最後大讚學生：「真的做得很漂亮」。

▲陳時中捧蛋糕給記者拍攝。（圖／記者徐斌慎攝）



►他奶奶的美麗小秘訣