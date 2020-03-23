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阿中部長魅力男低音開唱…網友kuso洗手歌！「順時中」輪迴超洗腦

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者徐愷昕／綜合報導

新冠肺炎持續延燒，衛福部長陳時中每日都會在記者會上暖心發言穩住民心，防疫表現讓全民大讚，這也讓他無意中成為近期最火紅的政務官。對此，YouTube上以kuso歌曲爆紅的創作者「梅川伊芙」也順應時情，節錄陳時中過往發言，編排製作出《洗手歌》，利用幽默方式鼓勵大家勤洗手！影片一出，瞬間吸引萬名網友前來朝聖。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會_陳時中假新聞。（圖／記者徐斌慎攝）

請繼續往下閱讀...

▲YouTube創作者「梅川伊芙」擷取陳時中過往發言，編排製作出「洗手歌」。（圖／翻攝Youtube「梅川伊芙」）

曾在YouTube以一首館長版的《Shape Of You》創下百萬點閱的網友梅川伊芙，22日上傳新作品《洗手歌》，他將陳時中過去每天在記者會的例行發言，編排譜成一首歌，搞笑同時也鼓勵大家勤洗手，意外製造出不少話題。

歌詞中不只可見阿中部長苦口婆心提醒大家要「戴口罩勤洗手」，對於洗手步驟更是附上「內外夾弓大立腕完」的詳細教學，同時，裡頭也一再強調，「連指縫都不放過，不摸眼鼻口，少出入密閉的場所，儘量別搭飛機出國」等防疫秘訣，另副歌部分則是以「順時中」為主軸搭配洗腦旋律，讓網友忍不住一遍又一遍的聽，影片才出不到24小時，就已累積近8萬點閱，7千多人按讚。

不少網友聽完紛紛於底下留言，「大家一起順時中」、「衛生部小編放出來～這個很優質」、「這個低音炮很可以，阿中最帥」、「聲音好溫柔」、「旋律好聽，超洗腦」等，大讚部長的穩重男低音，但同時也不忘感謝第一線人員不眠不休，努力守護台灣的辛勞。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼Youtube創作者「梅川伊芙」擷取陳時中過往發言，編排製作出「洗手哥」。（圖／翻攝「梅川伊芙」Youtube）

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