「提議換掉陳時中」臉書遭出征　陳學聖回擊：難道是擋箭神主牌？

記者黃翊婷／綜合報導

前立委陳學聖日前在政論節目上提議是否要換下中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，沒想到卻掀起部分網友不滿，臉書遭到「出征」。他22日PO文反嗆不怕酸民來襲，「難道陳時中不能說、不能碰，成了小英政府的神主牌，更是擋箭牌！好像說了陳時中，就是與醫護為敵、與防疫作對，這種隱形的言論自由箝制，根本就是民主社會的開倒車。」

▲陳學聖解釋為何提議換下陳時中。（圖／記者李毓康攝，下同）

陳學聖在臉書文章開頭第一句就是「酸民來襲，沒在怕的」，接著提到，21日分享兩張機場防疫的照片，比較武漢包機和大量返國人潮的不同防範，結果卻引來網友「關切」，他只是說出一些矛盾盲點，導致部分人士不爽，另外一個原因大概是自己在政論節目中說要換掉陳時中，「很多人不問我講的理由，瞬間暴衝。」

陳學聖質疑，難道現在陳時中都不能說、不能碰，彷彿成了蔡政府的神主牌或擋箭牌，「這種隱形的言論自由箝制，根本就是民主社會的開倒車」，他之所以會提出那樣的建議，不是因為陳時中前段防疫沒做好，相反的，上半場單純防疫做得很好，只是疫情環境已經改變，變成經濟萎縮、物資搶購、人身自由必要限制等等，例如說要鎖國，人流不來、物流減緩，可能造成百業蕭條、倒閉風起，大量失業是緊急狀況下的國安問題，這一點政府平時未必都能做好，更何況是現在的特殊情勢。

▲陳時中在防疫方面的貢獻，獲得許多人民的認同。

陳學聖以「某地方政府為防疫強制關閉運動中心」一事為例，這個舉動導致許多員工被迫放無薪假，沒人告訴他們會持續多久，房租、房貸甚至是孩子的保母費要怎麼辦，政府應該給答案，而不是一句共體時艱就輕輕帶過，反觀被形容成佛系防疫的英國，強制關閉酒吧卻想到幫老闆付八成薪水給員工，音樂之都奧地利也徵召3200名職業軍人、訓練中及10月才要入伍的士兵投入抗疫。

「說這些事，只是要點明一件事，現在環境的險峻多變，已非陳時中一個專業的醫護人員所能承擔，後面的大人應該要站出來了。」陳學聖強調，這樣下去只是在消耗「陳時中們」，相關官員應該站出來擔當責任，他選擇提出這一點就不怕酸民來襲，「我願意接受各種指教，但來酸我腦殘、過氣政客、刷存在感……那就不用來汙染我的版面，我的存在，我自己知道，不需要你們來幫忙刷！」

▼網友看完陳學聖的文章仍不買帳。（圖／翻攝自Facebook／陳學聖）