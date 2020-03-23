與陳時中視訊會議　盧秀燕：1周3片口罩、600億紓困預算都太少

▲盧秀燕與陳時中視訊會議，提出多項建議。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日下午與全國22個縣市首長進行視訊會議，台中市長盧秀燕表示，因應疫情愈來愈升溫，中央1周配發3片口罩不敷使用，應該再增加；600億元紓困預算一樣不夠，應持續籌編第2批特別預算，陳時中允諾向中央建議。

盧秀燕下午前往衛生福利部疾病管制署中區管制中心，參加中央流行疫情指揮中心視訊會議，她說，因應歐美返台人潮，台中居家檢疫、居家隔離人數從千人增至5千人，防疫需求及壓力倍增，市府已提出許多加嚴加密作為，以學校為例，北部已有停課案例，若未來有大規模停課情形，孩子受教權不能停，建議徵用國內無線電視4台頻道的部分時段，當作教學平台。

此外，目前全國確診病例暴增，中央1周配發3片口罩可能不夠，希望能再增加；而各行各業因疫情受到非常大的衝擊，立法院雖已通過600億元特別預算，地方都在詢問經費何時撥付，是否可在月底前核撥？當然600億元還不夠，建議中央持續籌編第2批特別預算。

市府轉述陳時中說法，陳覺得對於徵用無線台頻道作為空中教學的建議很好，已請教育部提前規劃因應大規模停課徵用國內無線電視頻道，或運用地方既有頻道。

至於提高口罩配發量，陳時中說，醫療物資目前準備量達35天，非特別情況仍維持7天3片口罩，若有特別需要，可向中央提出討論，而續編紓困特別預算一事，他也允諾將向行政院提出相關建議。

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