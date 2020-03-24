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雲端最前線／確診數暴增最小4歲！環保署也淪陷

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新聞節目中心／綜合報導

台灣最新確診數，23日新增累積至195例，仍以境外移入為大宗，其中還出現年僅四歲最小的確診者，除此之外中研院群聚感染擴大，已經有五人確診，就連政府機關環保署也淪陷，立法院也研擬規定每場會議的人數上限，最壞打算不排除以線上模式質詢開會。《雲端最前線》24日邀請立法委員張其祿、前立法委員沈富雄以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼環保署。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署。（圖／記者許展溢攝）

環保署祕書室員工跟團出遊埃及，返台確診新冠肺炎，成為中央部會首例，該員被爆請事假而非年休假，地點勾選國內未註明出國。因埃及當時未列入旅遊警示，返台後長官也不知情，因此並沒有採取任何防疫措施。該案涉及「有薪事假」且登錄不實，恐違反公務員相關原則性規定，環保署將進行行政調查，召開考績會並請當事人出席說明。

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，嚴重打擊經濟活動，根據路透社最新調查顯示，逾75％的經濟學家認為全球已經步入衰退。台灣產業也受到衝擊，外傳政府紓困將減免企業水電費上看10%，經濟部長沈榮津23日表示，本周將會召集台電、台水通盤檢討，至於折減額度目前尚未定案，希望外界不要用猜的。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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