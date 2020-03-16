身邊7官員確診！巴西總統隔離期未滿　走進人群「開心握手自拍」被罵爆

▲ 波索納洛欣然和民眾握手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一度傳出確診新冠肺炎（COVID-19），本人馬上出面澄清。但他曾與確診病例互動，應避免接觸人群，卻在15日與上街參加示威活動的民眾近距離自拍、握手，引起國會批評。

波索納洛此前與多名官員前往美國佛州的海湖莊園，與美國總統川普及其他高官會面。隨行的巴西代表團中已有7人確診，波索納洛受檢後則宣稱，檢測結果為陰性。根據《巴西日報》（Estado de S.Paulo），他的醫療團隊仍建議他自我隔離到下周，但他似乎不以為意。

波索納洛15日身穿巴西足球衣走下總統府前的樓梯，在門口遇到一群參與遊行示威的民眾，不僅和他們握手，還欣然接過他們的手機、靠在人群中自拍，事後還在臉書上傳當天的照片並表示，雖然曾呼籲延後舉行集會，但他不能下令人民禁止上街。

他的舉動點燃國會怒火，眾議院議長瑪雅（Rodrigo Maia）表示，波索納洛對集會活動表達支持是「對公共衛生的攻擊」；參議院議長阿爾科倫布雷（Davi Alcolumbre）指責他行為魯莽。衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）也指出，在疫情之下舉行大型集會是個錯誤。

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