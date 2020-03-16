瞞「武漢旅遊史」致55人隔離　上海男子獲判緩刑：願捐血漿助人

▲上海首起妨害傳染病防治案宣判。（示意圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

上海一李姓男子因隱瞞武漢旅遊史，導致包含醫護人員在內的55人遭隔離，金山區法院今（16日）認為其行為構成妨害傳染病防治罪，判其有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月。法院宣判時，該李姓男子也當庭表示後悔，並願意於有需要時捐獻其血漿助人。

▲上海某李姓男子隱瞞武漢旅遊史，且未嚴格實行自我隔離，致55人與其接觸遭隔離。（示意圖／路透）

《澎湃新聞》報導，李姓男子於1月23日前，已在武漢市居住3日，知道即將封城的消息之後返滬，為避免傳染家人，隱瞞武漢旅遊史，獨自居住在某酒店，其間多次乘坐公共交通工具，出入公共場所。

李姓男子出現症狀後，在醫院就診時，持續隱瞞武漢旅遊史，還在輸液室密切接觸多人。李姓男子直至1月30日簽署居家隔離承諾書後，隔日又未經同意外出，並出入藥店，最終導致55名醫護人員和就診患者被隔離。

▲法院裁定判處李姓男子一年三個月有期徒刑，緩刑一年六個月。（示意圖／路透）

檢方認為，被告為一己之私，罔顧公共安全，為社會防疫帶來巨大的隱患，以違反傳染病防疫法規定，涉嫌妨害傳染病防治罪，起訴該李姓男子。案經上海金山區法院裁定，判處李姓男子一年三個月有期徒刑，又因其到案後如實交代案情，並簽署認罪具結書，裁定緩刑一年六個月。