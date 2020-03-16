　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藥師遭婦人逼下跪道歉　行政院：譴責任何人身攻擊行為

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院發言人Kolas Yotaka出席行政院會後記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台北市南港一名藥師在發放口罩過程中，錯給健保卡，讓一名婦人氣憤的要求他下跪道歉，引起社會討論。對此，行政院發言人Kolas15日受訪表示，這是最糟的示範，譴責任何人身攻擊藥師的行為。

南港舊庄街的某藥局，有婦人因不滿藥師還錯健保卡，強逼女藥師「下跪磕頭道歉」之事。轄區南港警方14日深夜約談這名涉嫌強迫羞辱藥師的李姓婦人（60多歲）到案說明，警詢後認定她侮辱藥師構成刑法強制罪、並違反醫療法對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌，已將案件函送台北地檢署偵辦。

Kolas Yotaka表示，這是最糟的示範，譴責任何人身攻擊藥師的行為。相信這是極少數人的極端行為，呼籲全國人民冷靜團結，勿破壞人與人之間的信任與情感。

Kolas說，面對疫情衝擊，「台灣模式」受到各國關注與學習，到目前為止之所以仍能有效控制疫情，正是因為人民團結冷靜，醫護人員與藥局也願意與政府一起合作，才讓一切成為可能。

Kolas表示，行政院多次對全國藥師、藥生表達感謝，因為數千家藥局犧牲寶貴的時間與人力，盡全力協助政府實施實名制並發放口罩，是為了保護全國人民的健康。偶爾忙中出錯難免，民眾應體諒並對藥師藥生表達感謝。也期望未來不會看到類似的憾事再次發生。

其他人也看了這些...

口罩實名制2.0繼4大超商取貨後　陳其邁：全聯、美聯社談合作
兩日95萬人預購　政院「口罩實名制2.0」展開金流測試
口罩實名制2.0 網路預購上路　2種方式在家輕鬆購

更多熱門新聞...

超商領口罩「咖啡買1送1」！　四大超商優惠「懶人包一次看」
口罩實名制3.0要來了？陳時中：擬推「家戶團購」...憑戶口名簿領
這是詐騙請掛斷！口罩2.0系統「不會」電話通知　徐國勇提醒民眾勿上當

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
新增6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54：去一個不夠，有去第二個
美國職棒首例新冠肺炎確診！　洋基小聯盟球員發燒中鏢
「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味　「身材大走鐘」牽馬
女星連劈2男「榨乾當提款機」！結婚不登記露餡　拿爸開刀當藉口
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

思覺失調隨機殺人案　侯友宜痛心：籲中央明訂送醫規範

藥師遭婦人逼下跪道歉　行政院：譴責任何人身攻擊行為

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾…岸邊助跑「下秒腳滑」跌入海裡

陳其邁專訪／提前部署決策還原　「防疫是從政生涯目前最重要的事」

陳其邁專訪／降低院內感染 「健保卡串接旅遊史」源自基層醫師的一通電話

陳其邁專訪／解密鑽石公主號「電子足跡」 白牌計程車感染源追查曝光

內政部：6縣市16日起　首次申請護照、自動通關到戶所就能辦

美軍停止研發ALQ-131電戰莢艙1.6億泡湯？　空軍澄清：尚無預算投入

新增6例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了！拜託！

罷韓二階連署書解密！簽署份數最多竟在...里長驚訝：我真的不知道

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

思覺失調隨機殺人案　侯友宜痛心：籲中央明訂送醫規範

藥師遭婦人逼下跪道歉　行政院：譴責任何人身攻擊行為

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾…岸邊助跑「下秒腳滑」跌入海裡

陳其邁專訪／提前部署決策還原　「防疫是從政生涯目前最重要的事」

陳其邁專訪／降低院內感染 「健保卡串接旅遊史」源自基層醫師的一通電話

陳其邁專訪／解密鑽石公主號「電子足跡」 白牌計程車感染源追查曝光

內政部：6縣市16日起　首次申請護照、自動通關到戶所就能辦

美軍停止研發ALQ-131電戰莢艙1.6億泡湯？　空軍澄清：尚無預算投入

新增6例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了！拜託！

罷韓二階連署書解密！簽署份數最多竟在...里長驚訝：我真的不知道

「帶病毒回來治療免花錢！隔離再給錢」6確診境外移入　醫4點建議：應自費治療

美職首例確診！大聯盟恐再延賽　估至少延到5月底

花蓮聯結車臨停路邊佔機車道　23歲女騎士返家追撞慘死

思覺失調隨機殺人案　侯友宜痛心：籲中央明訂送醫規範

不斷更新／法國增36死創新高！德國關閉5國邊境　西班牙暴增2045例

美股道瓊期指重摔逾1000點　台指期開盤下跌108點

大陸新增16例確診！　12例為「境外輸入」個案　

子瑜隔離11天首曝近況！　「居家照曝光」PO文飄台灣味…網心疼：瘦好多

德國5426確診11死　內政部長：16日開始封鎖5國邊境

WHO：中國以外新冠肺炎確診病例達到72469例

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

政治熱門新聞

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

新例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了

罷韓二階連署書解密！簽署份數最多竟在這里

陳其邁專訪／降低院內感染 「健保卡串接旅遊史」源自基層醫師的一通電話

蔡宜芳道歉　民眾黨團再切割

陳其邁專訪／提前部署決策還原　「防疫是從政生涯目前最重要的事」

美軍停止研發ALQ-131電戰莢艙1.6億泡湯？　空軍澄清

陳其邁專訪／解密鑽石公主號「電子足跡」

AIT主動聲明要跟台灣合作研發疫苗、抗疫

蔡宜芳首發聲：逾越朋友份際深感抱歉

張育美質詢脫稿喊「Lulu親親」·江啟臣回應了

內政部：6縣市16日起護照、自動通關到戶所就能辦

「隨機殺人案讓人太心痛！」藍委：用力推動犯罪被害人保護

張育美質詢狂曬愛犬：當立委前好快樂

更多熱門

相關新聞

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

台北市南港一名藥師因還錯健保卡，疑似被李姓婦人要求下跪道歉，當店內監視器畫面曝光後，震驚社會大眾。事件曝光將進入法律程序，婦人的女兒也出面幫喊冤，表示媽媽絕對沒有叫藥師下跪。

遭逼下跪　當事藥師16:30出面說明

遭逼下跪　當事藥師16:30出面說明

E奶妹藥局包口罩力挺藥師「真的是做功德的」！

E奶妹藥局包口罩力挺藥師「真的是做功德的」！

口罩實名制2.0預購量破120.6萬人！

口罩實名制2.0預購量破120.6萬人！

日本「高價轉售口罩」開罰100萬

日本「高價轉售口罩」開罰100萬

關鍵字：

藥師口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

北部男高中生感染　首例全班停課

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

東尼大木遭爆硬上前輩女友「性侵定罪」！重返AV界受阻

新店隨機殺人供稱「有精神問題」　謝祖武怒：法官你們怎麼看？

增6境外移入個案！護理師嗆：愛玩自己擔

戴資穎本季首冠到手將重返世界球后

出國玩確診害同事遭隔離　指揮中心說話

更多

最夯影音

更多
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面