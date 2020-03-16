藥師遭婦人逼下跪道歉　行政院：譴責任何人身攻擊行為

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

台北市南港一名藥師在發放口罩過程中，錯給健保卡，讓一名婦人氣憤的要求他下跪道歉，引起社會討論。對此，行政院發言人Kolas15日受訪表示，這是最糟的示範，譴責任何人身攻擊藥師的行為。

南港舊庄街的某藥局，有婦人因不滿藥師還錯健保卡，強逼女藥師「下跪磕頭道歉」之事。轄區南港警方14日深夜約談這名涉嫌強迫羞辱藥師的李姓婦人（60多歲）到案說明，警詢後認定她侮辱藥師構成刑法強制罪、並違反醫療法對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌，已將案件函送台北地檢署偵辦。

Kolas Yotaka表示，這是最糟的示範，譴責任何人身攻擊藥師的行為。相信這是極少數人的極端行為，呼籲全國人民冷靜團結，勿破壞人與人之間的信任與情感。

Kolas說，面對疫情衝擊，「台灣模式」受到各國關注與學習，到目前為止之所以仍能有效控制疫情，正是因為人民團結冷靜，醫護人員與藥局也願意與政府一起合作，才讓一切成為可能。

Kolas表示，行政院多次對全國藥師、藥生表達感謝，因為數千家藥局犧牲寶貴的時間與人力，盡全力協助政府實施實名制並發放口罩，是為了保護全國人民的健康。偶爾忙中出錯難免，民眾應體諒並對藥師藥生表達感謝。也期望未來不會看到類似的憾事再次發生。

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