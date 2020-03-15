口罩持續短缺！日本政府：15日起「高價轉售」開罰100萬

▲日本民眾排隊購買口罩。（圖／路透）



文／中央社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，日本從今天開始依法禁止高額轉售目前持續缺貨的口罩，違者可處一年以下有期徒刑或100萬日圓（約新台幣27萬元）以下罰金。

日本放送協會（NHK）報導，不論是個人還是業者，從零售商等處購入家庭用及醫療用等類型口罩，日本政府今天起依法禁止比購入金額還高的價格在市場上或網路上轉售，違者可處一年以下有期徒刑或100萬日圓以下罰金。

日本在第一次石油危機的1973年制定「國民生活安定緊急措施法」，而基於此法禁止實際上的轉售行為，這次是首次。

在此之前，日本各大網路拍賣平台業者，已在14日前分別採取禁止口罩上架拍賣的措施。

日本口罩缺貨，曾發生有民眾上網高價轉售口罩，甚至連53歲無黨籍靜岡縣議員諸田洋之，也因為在網拍出清「庫存」口罩，一組2000枚甚至賣到17萬日圓遭批，讓諸田出面致歉。

另一方面，日本政府為解決口罩持續缺貨的問題，已補助製造商增加產能，加上從國外進口，以確保每個月最少供給6億枚口罩作為目標。

不過，由於需求依然大幅超過供給，看來口罩缺貨的情況仍會持續一段時間，日本政府原則上有意進一步提升產能。

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