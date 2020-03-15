獨／阿KEN電影E奶酒促妹藥局包口罩...力挺藥師「真的是做功德的」！

▲小模Katherine來到藥局體驗藥師，協助發放口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／台北報導

台北市一間藥局因為配合口罩實名制，藥師遭到一名老婦人要求下跪磕頭道歉，造成社會輿輪譁然，檢察官也立即分案調查，不過一名在藝人阿ken所執導的電影當中扮演酒促妹的新秀電影咖Katherine就偷偷跑到萬華一間藥局，實際參與包口罩以及發放口罩的工作，經過體驗之後，她表示：「藥師參與實名制口罩真的是做功德的。」

本名黃佳宜的Katherine擁有E罩杯好身材，平常是擔任車展模特兒，日前也有參與藝人阿ken執導的電影當中，扮演酒促妹的角色，就在13日晚間，她相當低調，素顏戴著口罩來到萬華一間藥局來體驗藥師的實名制發放口罩工作，而且為了力挺藥師，還特別穿上日前《ETtoday新聞雲》曾經報導過的、一件由衛福部部長陳時中發給藥局感謝狀製成的T恤。

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▲小模Katherine來到藥局體驗藥師，協助發放口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

Katherine在櫃檯裡頭先是噴上酒精，然後逐一將口罩放到信封袋當中，排列整齊之後，就等民眾上門來換發口罩，拿到健保卡插到電腦系統當中過卡，再把一包的口罩拿給來領取的民眾，一個晚上體驗下來，讓Katherine直說是累壞了。正當記者要詢問時，Katherine表示不願意受訪，因為不想讓人覺得是要來作秀，只是單純想幫忙，為防疫工作私下盡一點心力。

由於不願意面對鏡頭受訪，Katherine要求記者先關掉攝影機，低調說：「藥師配合政府發放口罩是做功德，應該給他們尊重，不能夠理解為何有人要對藥師大小聲，甚至認為這是藥師應該要做的工作，畢竟他們也是防疫工作第一線的人。」

▲小模Katherine來到藥局體驗藥師，協助發放口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小模Katherine來到藥局體驗藥師，協助發放口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小模Katherine參與藝人阿ken的電影擔任酒促妹一角 。（圖／翻攝IG）