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吃屎哥「被綁爆打」直播！抓到10人悲劇了…桃園警曝真相：自導自演

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▲網紅吃屎哥挨K竟是自導自演被送辦

▲網紅吃屎哥挨K過程於臉書直播，經警方查証是自導自演送辦。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

原來是自導自演！網紅「吃屎哥」游兆霖15日晚間遭3男綁電桿上，以鋁棍狂毆，見吃屎哥哭得淒慘，還逼他唱歌跳舞，過程全在臉書直播，吸引上萬網友觀看，因有網友看不下去「報警錄影存證」；桃園龜山警分局獲報至現場，將雙方帶回派出所查證，竟是自導自演被打劇情，訊後於深夜將吃屎哥等人依社會秩序維護法究辦。

▲網紅吃屎哥挨K竟是自導自演被送辦

▲網紅吃屎哥挨K過程於臉書直播，竟是自導自演？！（圖／翻攝自網路）

龜山警分局指出，該局於15日晚間8時50分接獲民眾報案，龜山區中興路90巷市民農場，有人遭毆打，經大林派出所、偵查隊出動快打部隊趕到現場，將雙方10多人帶回派出所查證，經查為網紅自導自演被打劇情，由於一行人將影片直播上傳臉書，已造成民眾不安影響社會秩序，全案依社會秩序維護法究辦。

爭議不斷的網紅「吃屎哥」游兆霖，是在15日晚間於臉書直播其遭3男綁電桿上以鋁棍狂毆，見吃屎哥哭得淒慘，還逼他唱歌跳舞，長達21分鐘被欺淩的過程影片在臉書直播後，吸引上萬網友觀看，結果引來一片斥責，紛紛表示：「看他表情真的很難過」、「人家也是父母生的，點到就好，別這樣了」、「雖然我不喜歡他，但太超過了」；另外有網友看不下去表示「已報警錄影存證了」。

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