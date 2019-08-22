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如果有追蹤器就大條了！　謝龍介：確實有看到「電線」照片

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▲高雄市長韓國瑜自爆座車可能被裝了追蹤器風波沸沸揚揚，謝龍介強調，他確實看到「照片」，沒有打臉一事。（圖／記者林悅翻攝）

▲高雄市長韓國瑜自爆座車可能被裝了追蹤器風波沸沸揚揚，謝龍介強調，他確實看到「照片」，沒有打臉一事。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄市長韓國瑜自爆座車可能被裝了追蹤器風波沸沸揚揚，「龍介仙」國民黨台南市黨部主委謝龍介，在政論節目說有看到照片，惟21日高雄市新聞局長王淺秋「改口」說合理懷疑，讓謝龍介慘遭「打臉」一事 ，謝龍介22日強調，他確實看到1張有可能「電線」的照片，沒有打臉一事。

高雄巿長韓國瑜座車是否遭裝追蹤器？高雄巿府新聞局長王淺秋21日澄清指出，所謂的有追蹤器，是指目前合理的懷疑，並不是已經在引擎蓋或其他地方查到追蹤器，韓國瑜市長的談話，是希望呼籲政府能夠不要以國家機器，來監控特定人士。

據了解，「追蹤器」事件，韓國瑜及王淺秋等人，都沒有提出相關證據內容，謝龍介表示，他確實有看到一張照片，韓國瑜的車底下發現一條電線，但並沒有看到追蹤器，惟合理懷疑是被裝了什麼東西，後來又取下所遺留。

謝龍介指出，如果真的發現有追蹤器，事情早就「大條了」， 就是只有看到「電線」，而沒有看到「主體」（追蹤器），才會合理懷疑，所以大家才會討論，絕對不是像綠營所說的是韓國瑜自導自演。

謝龍介表示，韓國瑜從一開始就是說座車「可能」被裝了追蹤器，而且事後王淺秋也說「可能」，並沒有所謂「改口」，事實上並沒有說看到追蹤器，而且位置也不是傳聞的引擎內，他看到的照片中的那條電線，是在車子的下方底盤。謝龍介強調他政論節目中指稱有看到，是指有看到照片中的電線，不是看到追蹤器，綠媒修理說他配合韓國瑜做戲，事後被王淺秋改口打臉，這根本沒有打臉情事。

據了解，高市新聞處長王淺秋表示，韓國瑜的談話是說「他的確感覺到國家機器動的非常厲害，包括他的車子可能都被裝追蹤器」，韓國瑜說的是「可能」，因為當時確實有很多的疑慮，以及得到很多的情資警告。至於有媒體引用她的說法，表示追蹤器裝在引擎蓋裡，王淺秋表示，這是錯誤的報導，她澄清從沒有這樣子說過。讓韓國瑜「追蹤器」事件，至今淪為藍綠各說各話。

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關鍵字：韓國瑜,追蹤器,自導自演,謝龍介,照片

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