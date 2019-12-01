有神！男子駕拖板車載運怪手　過彎翻覆險砸路旁土地廟

▲翻覆的怪手被土地公廟一旁護欄擋住。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

有神！邱姓男子3天前，駕駛一輛拖板車，在行經桃園市龜山區大同路與兔坑路口過彎時，因載運的怪手未做好穩妥措施，致車身傾斜、拖板車上龐大怪手瞬間翻覆到旁邊土地公廟，邱男當場嚇傻，下車察看發現翻覆的怪手被土地公廟一旁護欄擋住，就只差一點點距離即砸到廟，幸好廟內當時無人，始未釀成大禍！

▲男子駕車載怪手翻覆，險砸路旁宮廟。（圖／記者楊淑媛翻攝）

龜山警分局1日表示，事發後，該局依交通事故處理規定進行處理，另針對裝載不穩妥部分，依規定對邱姓駕駛開出裝載不穩妥違規單，以道交處罰條例第30條第1項第7款，處罰汽車駕駛人3000至9000元罰鍰。警方同時呼籲，民眾駕駛大卡車或貨車，裝載物品時，應固定穩妥，避免裝載物品掉落而肇事，否則不但受罰，造成重大事故，還得吃上官司。

▲男子駕車載怪手翻覆，險砸路旁宮廟。（圖／記者楊淑媛翻攝）

龜山警分局指出，該起事故發生於上個月(11月)28日下午一點多，由邱姓男子所駕駛的拖板車，後方載運一輛怪手，疑似未固定穩妥就上路，在行經龜山區大同路與兔坑路口過彎時，拖板車突傾斜，載運的怪手突瞬間翻覆，而旁邊正好就是土地公廟。

駕駛邱男當場嚇傻，以為倒下來的龐大怪手砸到土地公廟，下車察看幸有廟旁護欄擋住，就差一點點距離即砸到廟，還好當時廟內無人，否則後果不勘設想！

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