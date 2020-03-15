▲ 新北農業局水保新領導，多元服務行動治理新趨勢。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為了讓申請人在取得山坡地開發或利用許可後，瞭解如何辦理後續水土保持開工、施工及完工等作業，農業局以新領導理念，主動邀請申請人參加每月舉辦一次的水保講習會，讓每位申請人了解應盡的水土保持義務，且減少誤觸水保法規而遭受處分之情形，落實侯友宜市長「行動治理」的施政原則。

淡水王先生為了方便農作物及農用機具運送，因此申請施作一條農路於山坡地上，但本身對山坡地相關法令一竅不通，也不清楚後續要如何辦理水保開工及施工時應注意事項，農業局在核定農路水土保持計畫後即邀請王先生參加每月一次的水保講習會。

▲ 農路施工前。

經過數週施工期程後，王先生已依照水土保持計畫核定內容施做完成水土保持設施，使得農路排水流暢並避免土壤流失，王先生表示，感謝農業局積極協助農民申請，農路完成後可讓在地農產品運銷更加方便，對現在新北市政府的便民服務相當有感。

農業局長李玟表示，新北市山坡地開發包括坡地住宅、宗教寺廟及殯葬設施等開發行為，並非每一位市民對於山坡地相關法令都相當瞭解，因此農業局一直以積極方式向民眾宣導水土保持，主動邀請已申請水保案件的市民參加講習會。

此外，市民對水土保持法規有相關疑義，農業局每周一、四早上9點到12點，都有安排水土保持服務團在新北市政府22樓農業局櫃檯駐點提供免費諮詢服務，2020年2月份也啟動水土保持服務專車到各地巡迴，以多元服務落實新領導、新趨勢的願景為民眾解惑水土保持，做好山坡地保育利用與永續經營。

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▲ 農路施工後。

▲ 農路施工完成並植生覆蓋。