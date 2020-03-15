新北首場大規模防疫演習　基隆副市長林永發率相關單位觀摩

▲ 新北首場大規模防疫演習，基隆副市長林永發率市府相關單位觀摩。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市政府14日在新店區央北青年社宅舉辦「防範新冠肺炎社區感染防疫示範演練」，基隆市副市長林永發特別率領基隆市府相關單位首長出席觀摩，希望能夠借鏡新北市的作法，以因應日益嚴峻的疫情。

亞洲首度舉行的「新冠肺炎社區感染大規模防疫演習」，由新北市長侯友宜擔任指揮官，動員各局處、國軍，演習腳本由新北市府衛生局、消防局擬定並經臺北區傳染病防治醫療網張上淳指揮官指導，現場中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長全程觀禮，包括基隆等縣市也都派員前往觀摩。

▲ 基隆市副市長林永發率領基隆市府相關單位首長出席觀摩。

演習現場採大規模實兵及預錄的方式進行，動員各局處、轄內醫院、國軍、當地居民及志工，超過450人參與實兵演習並運用各式專業車輛於不同場景，演習設想狀況針對平時居家防疫整備、居家檢疫關懷、零星個案確診、單一社區感染到大規模社區擴散傳播時所帶來的嚴峻挑戰等情況，實際模擬前述四大階段的防疫應變策略。

林右昌表示，防疫如同作戰，防範疫情也不分黨派或中央、地方，包括桃園市及新北市先後都舉辦大小規模不等的社區防疫超前部署演練，因此他特別請林副市長率領基隆市政府的民政處、社會處、衛生局、警察局及消防局等單位主管，組隊前往觀摩，借鏡新北市的作法，以因應嚴峻的疫情。

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▲ 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長。

▲ 演習動員各局處、轄內醫院、國軍、當地居民及志工，超過450人參與實兵演習。