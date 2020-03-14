▲ 新北五華國小老舊廁所翻新，侯友宜：如廁清新兼具品德美感。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「4KR」是新北市什麼政策？市長侯友宜指出，就是市府預計4年內在市轄高中職、國中小完成1000（K）間廁所（R）的整修計畫，讓新北學子「如廁好清新」，總預算約6億元。侯友宜13日還特別客串五華國小學生體驗兼具藝術及品德教育的全新廁所。

侯友宜表示，新北市最重視學校的如廁環境，五華國小非常有創意，改建廁所特別加入藝術元素、環保概念，並結合品德教育，讓學生喜歡上廁所，在潛移默化中培養審美觀念也落實德育；廁所裡有學生、老師的創作，還有國際藝術家的作品，美感無所不在。

▲ 五華國小廁所改建，裡面有學生、老師的創作，還有國際藝術家的作品，美感無所不在。

侯友宜認為，以藝術呈現品德教育，孩童無形中接受薰陶，尤其廁所裡還有藝術家的作品，孩子們感覺就像在家上廁所，「明亮、溫馨、有藝術感，兼具品德教育，這才是一個很棒的廁所改造」；市府預計4年內投入6億元整修1000間廁所，讓學生「如廁好清新」。

五華國小校長吳正雄說，讓小朋友喜歡上廁所是改建的最大目的，這次整修放入藝術、環保、人文等元素，也邀請老師及學生參與藝術創作，廁所裡也可以是藝術美學的展示台，學生也有成就感；感謝教育局補助750萬元的修繕費用，讓全校像個大家庭。

教育局長張明文表示，新北市府從2019年已投入3億3千萬元，補助546間廁所改善，4年內2022年底將完成1000（K）間廁所（R）的目標，約投入總經費6億元更新新北學子的如廁環境。

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