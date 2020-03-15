▲ 視察新北市立美術館工程進度，侯友宜盼三鶯成北台灣藝術重鎮。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜15日視察市立美術館工程進度，期待「蘆葦叢中的現代美術館」，為充滿藝術氣息的三鶯地區注入更多活力與創意。此座美術館預定民國2022年4月竣工，未來結合鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街、三峽客家園區、三峽老街及興建中的三鶯線LB08站，打造國際性的美學新廊帶。

新北市立美術館外觀造型以蘆葦意象設計，再搭配清水模板，呈現與在地環境共存的開放藝文氣息，侯友宜表示，工程於2019年開工，雖然施作過程挑戰性很高，但整體進度超前，目前已完成17.88%，成果非常值得期待。

▲ 侯友宜視察新北市立美術館工程進度。

侯友宜指出，未來新北市立美術館具備教育、展覽與典藏功能，同時與三鶯地區藝文產業結合，打造為新北市最重要的藝文新廊帶，除了對台灣整體美學發展具有指標性意義，這座美術館的外觀造型與內部設計也會成為國際級的視覺藝術展示空間。

工務局表示，新北市立美術館預計興建地下3層、地上8層、屋頂突出物2層的主體建築物，包含藝術街坊、餐廳、書店等公共服務空間，總樓地板面積約9800坪，預計於2022年4月完工。

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