▲ 新北法令輔導勞資雙贏列車啟動，3年將輔導6620場次。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為增進勞資和諧及勞工權益，新北市政府勞工局13日舉行「勞資雙贏列車」法令輔導記者會，副市長謝政達親自擔任列車長，透過與加盟總部業者合作建立夥伴關係。別於過去採取例行專案檢查，一旦查獲違反立即開罰的做法，除了檢舉案件外，以預防性的輔導替代處罰，並採取先輔導後檢查的新行政作為，期待能創造勞資政三贏。

勞工局說明，勞動基準法一例一休兩次大幅修改，造成許多企業跟不上修法的速度，且勞工不到30人的中小企業多數未曾接受宣導或輔導，導致對勞動法令認知不足而頻繁遭到檢舉，影響勞資和諧和勞工權益。

勞工局指出，經統計2017年到2019年期間的資料，發現各項違法樣態中，以違反加班費給付規定為最大宗（占24.23％），其次是勞工超時工作（占15.92％）、未詳實記載出勤紀錄（占13％），顯見企業因不諳法令造成普遍違法。

副市長謝政達表示，本次專案與工務局、經濟發展局共同合作，以先輔導後檢查的方式，先讓業者了解規定，然後再透過檢查來確保業者都能落實勞動法令的執行，而且除了在勞動條件的協助外，也包含職業安全衛生上的協助，同時一方面補助安全設備，一方面協助教育訓練，讓勞動檢查的處罰減少，並轉成勞工的福利和安全的措施。

勞工局長陳瑞嘉強調，2020年上半年對業者輔導，下半年實施檢查，以確保勞工在職場中的勞動條件能符合法令規定。另外，本次推動免費法遵輔導、職業安全衛生企業健檢，並成立勞動法令LINE群組邀請業者加入，同時提供安全設備補助，並對展店的裝修案件進行輔導及工安獎表揚等措施，期待能督促業者落實法令規定，也保護勞工權益。

「襯托妳的美麗神級保濕」