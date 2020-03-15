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AIT主動要與台灣合作防疫　總統府：願貢獻己力與國際分享成果

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▲▼立法院2/25三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，蔡英文總統隨即在傍晚於總統府內簽署該項條例。席間並將簽署用筆贈與衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文與衛福部長陳時中。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

由於本次新冠肺炎疫情，台灣經驗受到國際的關注，美國在台協會（AIT）更發表聲明指出，要加強與台灣衛生福利部的協調與合作。對此，總統府15日表示，台灣願意貢獻己力，協同國際社會，彼此分享防疫經驗與抗疫成果。

美國在台協會稍早透過聲明指出，美國在台協會將加強與台灣衛生福利部的協調與合作，共同對抗武漢冠狀病毒，台灣在預防傳染病方面擁有豐富的經驗，且在管控武漢冠狀病毒的成效也是有目共睹，「美國和台灣將分享最佳作法，雙方也將努力合作研發疫苗和相關藥物。」

對此，總統府稍早也表示支持，樂見台美在深厚友誼基礎之上，各面向持續深化合作，尤其值此武漢肺炎威脅全球之際，台灣也願貢獻己力，協同國際社會，彼此充份分享防疫經驗與抗疫研究成果，以成功遏止疫情，保障人類健康。

另外，我外交部資深官員則表示，台灣防疫經驗受美國政府矚目，美方盼瞭解我方相關防疫做法，以因應美國持續擴大的疫情，「AIT聲明的內容涵蓋包括台美雙方將積極就防疫作法、關鍵醫療資源及疫苗研發進行交流與溝通，是台美關係的重大進展。」

資深官員指出，台灣防疫經驗受到全球肯定，政府將持續為全球醫療做出貢獻，並強調台灣扮演全球醫療體系中不可或缺的角色。

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