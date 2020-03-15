陸重金打造「疫情通報系統」失靈　媒體揭：等上級通知造成延誤

▲武漢的醫護穿上防護衣接收病患。（圖／路透社，下同）



記者蔡紹堅／綜合報導

SARS之後，大陸官方推出了「中國疾病預防控制信息系統」，加強早期監控及預警未知、新的病原體，尤其是與呼吸道疾病有關的「不明原因肺炎」。但陸媒《新京報》指出，系統在本次疫情中「失靈」，原因疑為基層醫院被要求「等上級通知後再上報」。

根據《新京報》報導，「中國疾病預防控制信息系統」是SARS之後，政府花費重金打造的網路直報系統，最快能在2小時內把疫情上報給中國疾控中心，啟動早期監測與預警。

中國疾控中心的一名官員透露，在還未明確「新冠」病名疫情之初，依照規定，「直報」其實可以走2個途徑，「一個是走傳染病疫情報告流程，就是所謂的大疫情系統，按『其他類別』來報；另一個是走『不明原因肺炎』的診斷、報告流程。不管透過哪個途徑，只要填寫傳染病報告卡上報，都會進入到直報系統當中，任一級別的CDC都能看到病例信息。」

報導提到，但在12月份的武漢，直報系統卻被「擱置」了，中國疾控中心副主任馮子健、原副主任楊功煥均證實，武漢直到1月3日才通過「網絡直報」方式上報「不明原因肺炎病例」。

報導還指出，武漢中心醫院公共衛生科12月29日接獲後湖院區急診科醫生匯報，稱科室接診了4例來自華南海鮮市場的病人，CT檢查均顯示肺部有問題，有病毒性肺炎的表現。該院在當天進行院內專家會診後立即將情況電話匯報至市、區疾控中心。區疾控中心和應急辦也於當天在院內完成了流行病學調查和採樣工作。

武漢中心醫院12月31日和1月3日曾兩次致電江漢區疾控中心，先後詢問採樣結果，以及「是否應該上報傳染病報告卡」，但得到的回應卻是「對於此類特殊傳染病，等上級通知後再上報，具體上報病種等通知。」

報導還提到，原本由醫院會診後可上報「傳染病報告卡」的權限，在疫情初期的武漢，被不斷的「提高」，從「區級專家會診後報卡」，到「省市聯合報卡」，再到「經區、市、省級逐級檢測，仍為不明原因肺炎後，經省衛健委同意才能進行病例信息上報」。

中國疾控中心的官員坦言，一直以來，傳染病的防治強調的都是早期介入，如果能更早監測病例，當然就能更早遏制，「我想將來我們一定都會回過頭來去看，去仔細考察，做一些包括技術上的、深入的調查和回顧。」