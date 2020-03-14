歐洲返台「長程飛機」感染風險高　陳時中：不想上廁所可包尿布

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診來到53人，近期公佈的案47、48、49、51、52、53，均赴歐洲出差或旅遊後感染，指揮中心（14）日也宣布，17日時起提升旅遊疫情建議至第三級警告，指揮官陳時中表示，近日聽到很多旅外國人都想回台，但飛機為高風險場所，呼籲乘客要將摸過的地方都清潔消毒，也可以包尿布防疫。

新加坡先前曾發表研究，病房內沾滿病毒殘留，日前有媒體提問，飛機上是否也有所謂「高風險」地點？張上淳回應，病人若症狀嚴重，且停留時間越長，對環境污染越大。長途飛機本來就有具風險性，但也要看帶病毒的旅客曾到過哪些地方，因此還是有很多變數，不過目前仍認定前後兩排最危險，需要密切追蹤。

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陳時中補充，飛機上最危險的地方，就是手摸得到的地方，還有洗手間，「我自己坐飛機，都會把手摸得到的地方擦乾淨。」他另提醒，上完廁所清潔是大家最容易忽略的地方，但上完廁所洗好手又摸門把，若沒有做好手部清潔，可能容易把病毒沾上身。

陳時中今日在記者會上表示，依據統計，每天約有1千多人從歐洲返國，但在旅遊疫情建議升級後，可能會有不少國人想要回來，外國人則因需要居家檢疫14天不方便，降低來台意願。

陳時中提醒，旅外國人若想回台，坐飛機時一定要全程戴口罩，把自己會摸到的地方都消毒好，「那麼長的飛機說不上廁所很困難，但如果一定不上廁所包個尿布」，但如果不想包的話，上完廁所也要用肥皂把手洗乾淨，降低感染風險。