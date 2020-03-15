快訊／義大利市長感染新冠肺炎病逝！親自指揮防疫　前副總理貼文悼念

記者張方瑀／綜合報導

義大利倫巴底區貝爾加莫（Bergamo）切內市（Cene）市長瓦洛帝（Giorgio Valoti）日前因感染新冠肺炎入院，13日病逝，成為該國首位因新冠肺炎病逝的地方首長。

根據當地媒體報導，貝爾加莫政府在14日通報，70歲的瓦洛帝在幾天前確診，住進當地醫院後，12日病情開始惡化，送入重症加護病房急救後，仍在13日宣告不治，成為當地首名因新冠肺炎逝世的地方首長。

據了解，瓦洛帝在義大利北部疫情爆發後，仍舊親自指揮各項防疫措施，在與居民頻繁的接觸之下，不幸染疫。義大利前副總理、極右派聯盟黨（Lega）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）也在推特放上兩人合照悼念，「感謝為這城市奉獻一生。」