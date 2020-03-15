18歲女孩畫出感謝心情　中、義醫護員「共撐義大利」

▲義大利18歲女孩用畫作感謝中國雪中送炭。（圖／翻攝 微義大利Italy）

記者任以芳／綜合報導

目前義大利是歐洲疫情最嚴重的國家，卻只有中國支援醫療資源和人力。義大利各大社群網站開始出現當地民眾留言，感謝中國雪中送炭。其中，有一幅手繪畫引起外界關注，被中、義兩國網友瘋狂轉載，認為描繪得貼切又感動人心。

大陸微博帳號微義大利Italy，分享這幅畫作被大量轉載。作者來自義大利南部最大城市那布勒斯，一名18歲女孩歐羅拉（Ａurora）畫出自己感謝心聲。整幅義大利地圖，代表中、義兩國的醫護員用盡全力「一起撐住義大利」。白袍上有五星旗的中國醫生以半蹲姿勢，努力扛起義大利的腳。另一名代表義大利的護士，死命頂住義大利的背「不讓他倒下」。

▲▼義大利18歲女孩留言，感謝中國幫助，也為義大利所有醫護員加油。（圖／翻攝 微義大利Italy）

作者歐羅拉特地留言寫下，「這幅畫獻給護士、醫生以及那些從中國來幫助我們的人。希望戰鬥在第一線的他們能夠看到。」除了感謝中國幫助義大利，歐羅拉的畫也真實呈現自己國家危急現況，兩位醫生、護士代表所有前線醫護人員，努力保護百姓，死命抵抗疫情。

▲▼義大利疫情告急，只有大陸馳援醫療資源。（圖／翻攝 北京新浪網）

目前義大利境內確診病例持續增加，死亡率也是全球最高，死亡率是全球第一。根據《英國衛報》指出，義大利常駐歐盟大使毛里齊奧•馬薩里（Maurizio Massari）撰文表示，義大利要求歐盟啟動民防機制，提供必要醫療設備，但沒有任何一個成員國響應歐盟的號召，只有中國進行雙邊地回應。

▲義大利網友留言感謝大陸馳援醫療資源。（圖／翻攝 北京新浪網）

中國國家衛生健康委，大陸紅十字會以及9名專家12日出發馳援義大利，包機裝載31噸醫療物資，包含ICU病房設備、醫療防護用品、抗病毒藥劑、普通健康人血漿、新冠康復者血漿，順利運達義大利首都羅馬。各大社群網站有不少義大利民眾留言，感謝中國在自己危急時刻，願意雪中送炭。

馬薩里表示，想要戰勝病毒，需要歐洲各國政府和歐盟機構的政治勇氣、遠見和團結，除了國家層面採取措施外，這場危機還需要全球、首先是歐洲作出反應，「這是一場戰爭，我們同時面對兩個敵人：恐慌與自私。」