北京防疫高規格！　「上班穿哈利波特透明罩、吃飯用公筷母匙」





▲北京防疫新規定所有餐廳用公筷母匙。（圖／翻攝 星島日報）

記者任以芳／綜合報導

嚴防新冠肺炎（COVlD-19）疫情二次擴散，北京公布最新政策，未來顧客「不可以面對面吃飯、提倡掃碼點餐、推廣分時段就餐。」餐廳必須提供公用餐具，不少北京網友認為，不管有沒有疫情，真的該進入「公筷母匙時代了。」

北京市商務局14日發布餐飲服務單位經營服務指引3.0版，未來，所有餐廳業者必須重新調整服務細節。嚴格規定，顧客不可以面對面就餐，餐桌間隔要在1米以上。另外，店內外候餐區、取餐區、結帳區劃設等候區，嚴格控制排隊就餐人流密度，提倡使用二維碼掃碼點餐、結帳，並且幫顧客檢測體溫。

▲▼降低感染風險，北京規定所有餐廳提供公筷、母匙。（圖／翻攝 百度）

過去，大陸用餐習慣每個人「一筷到底」，這個陋習也得改變！指引明確提出，餐飲業者要全面推行公筷母匙，顧客本身也要一菜一公筷、一湯一母匙，或者一人一公筷、一人一母匙，降低交叉感染的風險。同時做好店內店外，所有餐具全面性消毒工作。

▲大陸各地自製用餐隔板，連警察食堂也不例外。（圖／翻攝 浙江定海公安）

早在北京還沒強制規定「公筷母匙政策」，各地開始自主管理。比如，用餐時自己做隔板，不少工廠員工吃飯，自發性相隔一米遠，連大陸警察食堂也照辦。另外，還有辦公室員工，因為座位太近，擔心被感染。自己發明哈利波特的透明罩，利用大塑膠袋把自己隔離起來，減少與同事互動。這次疫情讓不少忽略公共衛生的民眾，開始有自覺保護意識，許多民眾都很認同，認為真的該有所改變，希望這樣保護意識能成為長遠習慣。

▼ 北京辦公室員工自己發明，哈利波特透明防疫罩。（圖／翻攝 北京人不知道的北京事）