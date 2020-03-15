　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

查清楚「病毒從哪裡來！」　習近平：用AI、大數據溯源

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 習近平,習近平訪武漢。（圖／翻攝自微博）

▲ 習近平日前赴武漢了解疫情。（圖／翻攝自新華社微博）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發近3個月，「病毒從哪裡來」廣受討論。對此，中共總書記習近平宣布，要利用人工智能、大數據等新技術開展流行病學和溯源調查，「搞清楚病源從哪裡來、向哪裡去。」

大陸官媒《新華社》今預告習近平將於3月16日，於黨媒《求是》雜誌第6期上，發表的內容，題為《為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐》。事實上，自疫情發生以來，習近平多次透過該雜誌對外宣告中央應對疫情的方針，包括上一期主要刊出習在中央政治局常委會會議上，研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話。

▲▼武漢肺炎。（圖／路透社）

▲由新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，如今正在全球大流行。（圖／路透社）

根據被率先披露的內容，習近平表示，「要統籌病毒溯源及其傳播途徑研究，搞清楚病源從哪裡來、向哪裡去。」利用病毒蛋白和不同受體的結合特徵，評估可疑動物作為中間宿主的可能性，利用人工智能（台灣稱人工智慧、AI）、大數據等新技術開展流行病學和溯源調查，提高精準度和篩查效率。

習近平還提到，要把生物安全作為國家總體安全的重要組成部分。完善平戰結合的疫病防控和公共衛生科研攻關體系；強調重大傳染病和生物安全風險，是事關國家安全和發展、事關社會大局穩定的重大風險挑戰，應堅持平時和戰時結合、預防和應急結合、科研和救治防控結合，加強疫病防控和公共衛生科研攻關體系和能力建設。

用科研能量抗擊疫情，將成為中共中央重要的下一步方針。習近平說，要統籌各方面科研力量，提高體系化對抗能力和水平；要加強戰略謀劃和前瞻佈局，完善疫情防控預警預測機制，及時有效捕獲信息，及時採取應對舉措。要研究建立疫情蔓延進入緊急狀態後的科研攻關等方面指揮、行動、保障體系，平時準備好應急行動指南，緊急情況下迅速啟動。

武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲有研究顯示，武漢華南海鮮批發市場可能非疫情最早的起源，或許只是擴散地點。（圖／達志影像／美聯社）

按照大陸國家衛健委最新通告，3月14日，中國大陸新增確診病例20例，新增死亡10例，新增疑例39例。目前累計確診80844例、累計死亡3199例。14日新增報告境外輸入確診病例16例（北京5例，浙江4例，上海3例，甘肅3例，廣東1例）。截至3月14日24時，累計報告境外輸入確診病例111例。

值得注意的是，隨境內疫情降溫，陸續有報告指出，最早的新冠肺炎案例可能在去年11、12月就已出現、武漢華南海鮮市場可能非「0號病人」出現地，以致「病毒從哪裡來」近日廣受各界關注。其中，大陸外交部發言人趙立堅曾在12日晚間公開表示，「可能是美軍把疫情帶到武漢」；另一發言人耿爽則在隔日說，病毒源頭需要聽取科學家意見。

►我沒有遲到，是時間遲到了！ ►腦公！你不可以賴帳喔

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
硬起來！女藥師要對逼下跪南港狂嬤提刑事告訴
遭逼下跪！女藥師親出面「還原事發經過」：對不起造成大家困擾
LIVE／還錯健保卡遭嬤逼下跪道歉　當事藥師親自現身說明
驚悚撞擊影片曝！苗栗騎士過彎擦撞遊覽車噴飛　當場爆頭慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

境外返京旅客「強制14天集中隔離」　食宿費自理2.8萬台幣

查清楚「病毒從哪裡來！」　習近平：用AI、大數據溯源

香港還有3400人滯留湖北！港府拚2周內派出「第2批包機」

陸重金打造「疫情通報系統」失靈　媒體揭：等上級通知造成延誤

封城憾事！湖北孝感1歲童疑似「活活餓死」家中...屍體已發臭

7歲女童高燒不退！醫驚見她「左肺淹滿膿液」氣管慘被壓歪

批他國防疫太「消極」　胡錫進：中國應立刻與瑞典、英國斷航

陸作曲家推《方艙醫院真神奇》兒歌　網嚇傻：歡樂到「笑不出來」

東風-26帥照毀了！　自黏膠帶外加海綿... 軍事迷崩潰「殺氣去哪了？」

20歲女「1天連玩20場」王者榮耀　起床眼前「罩黑布」視網膜脫落！

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

境外返京旅客「強制14天集中隔離」　食宿費自理2.8萬台幣

查清楚「病毒從哪裡來！」　習近平：用AI、大數據溯源

香港還有3400人滯留湖北！港府拚2周內派出「第2批包機」

陸重金打造「疫情通報系統」失靈　媒體揭：等上級通知造成延誤

封城憾事！湖北孝感1歲童疑似「活活餓死」家中...屍體已發臭

7歲女童高燒不退！醫驚見她「左肺淹滿膿液」氣管慘被壓歪

批他國防疫太「消極」　胡錫進：中國應立刻與瑞典、英國斷航

陸作曲家推《方艙醫院真神奇》兒歌　網嚇傻：歡樂到「笑不出來」

東風-26帥照毀了！　自黏膠帶外加海綿... 軍事迷崩潰「殺氣去哪了？」

20歲女「1天連玩20場」王者榮耀　起床眼前「罩黑布」視網膜脫落！

義大利封國！民眾開窗快閃合唱國歌提振士氣「一切都會安好」

英國衛生大臣：考慮要求70歲以上老人全部自主隔離

小薰《租屋》被變態房東跟蹤　午夜12點驚悚上線「網友嚇到不敢看」

超可愛！DHC出《怪獸電力公司》睫毛滋養液、泡沫洗面乳

馬來西亞「單日暴增190例」累計428確診　路透：與萬人大集會有關

奴才忙滑手機！　橘貓遭無視「怒鑽神秘黑洞」變袋鼠寶寶討關注

新增6例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了！拜託！

湯姆漢克斯確診新冠肺炎第4天「隔離飲食公開」　澳洲美少年驚呆：塗太多啦！

重返現場找浪浪「有緣就收編」　回家後「對貓一個要求」網全笑噴

南港嬤稱「沒要藥師下跪」　藥師公會：羅生門讓檢調查清楚

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

大陸熱門新聞

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

國一男5樓墜下　爺爺救人當場慘死

連收妻23封信　確診男發現上面編號：我猜老婆出事了

武漢市旁神奇小村0確診！女書記揭密

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

疫情衝擊..養蜂人血淚告白　蜜蜂若死絕「世界將走向滅亡」

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

妹2週獻身17次！驚覺男友開國產車怒分　

瑞典不檢測疑似患者　陸官媒：向病毒投降

返國隱瞞旅史！陸反制：醫療費自行負擔

女童高燒！醫驚見「左肺淹滿膿液」

機場出動上百醫護員、救護車　滬網友驚嚇..不想再被隔離14天

陸專家：新冠病毒直接感染腎臟！

確診寵物犬「2度篩檢陰性」 　交還女富豪飼主

更多熱門

相關新聞

奧運男子水球資格賽延至5月

奧運男子水球資格賽延至5月

新冠肺炎除了衝擊將在暑假登場的東京奧運外，目前對奧運最大的影響是，各項目的資格賽，現在又一項奧運資格賽延期，就是男子水球賽事，從3月被延後到5月舉行。

疫情重挫台股「回歸企業體質」　謝金河點名「這幾檔」警示個股

疫情重挫台股「回歸企業體質」　謝金河點名「這幾檔」警示個股

遭逼下跪！女藥師親出面還原事發經過

遭逼下跪！女藥師親出面還原事發經過

新北大規模防疫演習　基隆副市長觀摩

新北大規模防疫演習　基隆副市長觀摩

AIT主動要與台灣合作防疫　總統府：願貢獻己力

AIT主動要與台灣合作防疫　總統府：願貢獻己力

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國湖北美軍習近平求是趙立堅陰謀論新冠病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

北部男高中生和家人遊希臘回國確診

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

新增6境外移入！　新冠肺炎累計59例

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

雷／《梨泰院》衝擊結尾觀眾傻爆眼

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面