查清楚「病毒從哪裡來！」　習近平：用AI、大數據溯源

▲ 習近平日前赴武漢了解疫情。（圖／翻攝自新華社微博）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發近3個月，「病毒從哪裡來」廣受討論。對此，中共總書記習近平宣布，要利用人工智能、大數據等新技術開展流行病學和溯源調查，「搞清楚病源從哪裡來、向哪裡去。」

大陸官媒《新華社》今預告習近平將於3月16日，於黨媒《求是》雜誌第6期上，發表的內容，題為《為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐》。事實上，自疫情發生以來，習近平多次透過該雜誌對外宣告中央應對疫情的方針，包括上一期主要刊出習在中央政治局常委會會議上，研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話。

▲由新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，如今正在全球大流行。（圖／路透社）

根據被率先披露的內容，習近平表示，「要統籌病毒溯源及其傳播途徑研究，搞清楚病源從哪裡來、向哪裡去。」利用病毒蛋白和不同受體的結合特徵，評估可疑動物作為中間宿主的可能性，利用人工智能（台灣稱人工智慧、AI）、大數據等新技術開展流行病學和溯源調查，提高精準度和篩查效率。

習近平還提到，要把生物安全作為國家總體安全的重要組成部分。完善平戰結合的疫病防控和公共衛生科研攻關體系；強調重大傳染病和生物安全風險，是事關國家安全和發展、事關社會大局穩定的重大風險挑戰，應堅持平時和戰時結合、預防和應急結合、科研和救治防控結合，加強疫病防控和公共衛生科研攻關體系和能力建設。

用科研能量抗擊疫情，將成為中共中央重要的下一步方針。習近平說，要統籌各方面科研力量，提高體系化對抗能力和水平；要加強戰略謀劃和前瞻佈局，完善疫情防控預警預測機制，及時有效捕獲信息，及時採取應對舉措。要研究建立疫情蔓延進入緊急狀態後的科研攻關等方面指揮、行動、保障體系，平時準備好應急行動指南，緊急情況下迅速啟動。

▲有研究顯示，武漢華南海鮮批發市場可能非疫情最早的起源，或許只是擴散地點。（圖／達志影像／美聯社）

按照大陸國家衛健委最新通告，3月14日，中國大陸新增確診病例20例，新增死亡10例，新增疑例39例。目前累計確診80844例、累計死亡3199例。14日新增報告境外輸入確診病例16例（北京5例，浙江4例，上海3例，甘肅3例，廣東1例）。截至3月14日24時，累計報告境外輸入確診病例111例。

值得注意的是，隨境內疫情降溫，陸續有報告指出，最早的新冠肺炎案例可能在去年11、12月就已出現、武漢華南海鮮市場可能非「0號病人」出現地，以致「病毒從哪裡來」近日廣受各界關注。其中，大陸外交部發言人趙立堅曾在12日晚間公開表示，「可能是美軍把疫情帶到武漢」；另一發言人耿爽則在隔日說，病毒源頭需要聽取科學家意見。

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