穿防護衣「累趴鍵盤前」！一張照片看義大利抗疫醫護有多累

▲義大利醫護人員累趴在鍵盤前的照片在網路上引起瘋傳，不少人紛紛寄給當事醫護暖心訊息感謝。（圖／翻攝自推特／Andrea Vogt）



實習記者陳妙津／綜合報導

義大利新冠疫情暴衝，許多醫護人員疲於奔命，壓力大到瀕臨崩潰邊緣。近日一張義大利醫護人員累到口罩和防護服都沒脫，趴在鍵盤前睡著的照片引起網友瘋傳，不少人都深感不忍。

據義大利媒體報導，這張照片中的醫護人員名叫巴利亞里尼（Elena Pagliarini），她身在疫情重災區北部倫巴底大區，已有數週承受極大醫療壓力，才累得連防護服都沒脫就在鍵盤前睡著。目前義大利全國已有超過2萬多人確診，1400多人死亡，其中重症病患就佔了全國4分之1的床位。

巴利亞里尼表示，「我一方面很氣到處都看到我的照片，另一方面又為展現出脆弱的一面而尷尬，不過很多有同情心的人看了照片後，寄來許多美好的訊息，讓我很開心。」她表示，「我其實不覺得特別累，必要時甚至能連續工作24小時，但不否認我很著急這件事，因為我正在和一個未知的敵人戰鬥著。」

倫巴底大區醫師麥克契尼則在一篇臉書貼文中表示，「我已經有2週沒見到家人和我兒子了，因為我很擔心自己會傳染給他們，只能留著眼淚看看兒子的照片或是打電話一解思念之苦。」

稍往南邊的托斯卡尼城鎮格羅賽托的醫療壓力也開始感受到壓力。當地護理師阿萊西在IG上，曬出自己因長期配戴口罩及護目鏡，而被勒到紅腫斑駁的臉寫到，「我很擔心尺寸不合的口罩會我不小心用髒手套碰到自己，也擔心病毒意外滲入護目鏡中。」她表示，一旦穿上防護衣便至少6小時無法上廁所或喝水，除了身體疲勞外，這數週以來精神都備感壓力。

北部城市杜林在本周成立一個精神衛生小組，幫助第一線醫護人員面對壓力。團隊中的20名心理學家之一阿格松表示，「所有需要我們的人都能來，我們會陪伴在每個人身邊」，並建議若感覺到壓力過大，可以通過呼吸練習或專注於其他事讓自己放鬆，再重新集中，降低壓力帶來的痛苦，「否則壓力最終會耗盡所有精力。」