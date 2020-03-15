　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

穿防護衣「累趴鍵盤前」！一張照片看義大利抗疫醫護有多累

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼義大利醫護人員累趴在鍵盤前的照片在網路上引起瘋傳，不少人紛紛寄給當事醫護暖心訊息感謝。（圖／翻攝自推特／Andrea Vogt）

▲義大利醫護人員累趴在鍵盤前的照片在網路上引起瘋傳，不少人紛紛寄給當事醫護暖心訊息感謝。（圖／翻攝自推特／Andrea Vogt）

實習記者陳妙津／綜合報導

義大利新冠疫情暴衝，許多醫護人員疲於奔命，壓力大到瀕臨崩潰邊緣。近日一張義大利醫護人員累到口罩和防護服都沒脫，趴在鍵盤前睡著的照片引起網友瘋傳，不少人都深感不忍。

據義大利媒體報導，這張照片中的醫護人員名叫巴利亞里尼（Elena Pagliarini），她身在疫情重災區北部倫巴底大區，已有數週承受極大醫療壓力，才累得連防護服都沒脫就在鍵盤前睡著。目前義大利全國已有超過2萬多人確診，1400多人死亡，其中重症病患就佔了全國4分之1的床位。

巴利亞里尼表示，「我一方面很氣到處都看到我的照片，另一方面又為展現出脆弱的一面而尷尬，不過很多有同情心的人看了照片後，寄來許多美好的訊息，讓我很開心。」她表示，「我其實不覺得特別累，必要時甚至能連續工作24小時，但不否認我很著急這件事，因為我正在和一個未知的敵人戰鬥著。」

倫巴底大區醫師麥克契尼則在一篇臉書貼文中表示，「我已經有2週沒見到家人和我兒子了，因為我很擔心自己會傳染給他們，只能留著眼淚看看兒子的照片或是打電話一解思念之苦。」

稍往南邊的托斯卡尼城鎮格羅賽托的醫療壓力也開始感受到壓力。當地護理師阿萊西在IG上，曬出自己因長期配戴口罩及護目鏡，而被勒到紅腫斑駁的臉寫到，「我很擔心尺寸不合的口罩會我不小心用髒手套碰到自己，也擔心病毒意外滲入護目鏡中。」她表示，一旦穿上防護衣便至少6小時無法上廁所或喝水，除了身體疲勞外，這數週以來精神都備感壓力。

北部城市杜林在本周成立一個精神衛生小組，幫助第一線醫護人員面對壓力。團隊中的20名心理學家之一阿格松表示，「所有需要我們的人都能來，我們會陪伴在每個人身邊」，並建議若感覺到壓力過大，可以通過呼吸練習或專注於其他事讓自己放鬆，再重新集中，降低壓力帶來的痛苦，「否則壓力最終會耗盡所有精力。」

ET快訊
硬起來！女藥師要對逼下跪南港狂嬤提刑事告訴
遭逼下跪！女藥師親出面「還原事發經過」：對不起造成大家困擾
LIVE／還錯健保卡遭嬤逼下跪道歉　當事藥師親自現身說明
驚悚撞擊影片曝！苗栗騎士過彎擦撞遊覽車噴飛　當場爆頭慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利封國！民眾開窗快閃合唱國歌提振士氣「一切都會安好」

英國衛生大臣：考慮要求70歲以上老人全部自主隔離

穿防護衣「累趴鍵盤前」！一張照片看義大利抗疫醫護有多累

不斷更新／南韓將擴大特別檢疫「鎖定所有入境者」！　馬尼拉進入災難狀態

杜拜→波士頓班機1男心臟病亡！美將採檢是否為新冠肺炎患者

各國高官染疫現況一次看！2國第一夫人中鏢　伊朗8％官員確診最嚴重

衛星監測曝光！ 義大利全境封鎖後「PM2.5大降30%」

法拉利宣布2工廠暫時停產！義大利政府發布封鎖令...供應鏈出問題

快訊／義大利市長感染新冠肺炎病逝！親自指揮防疫　前副總理貼文悼念

雪梨大學證實學生確診！80名接觸者隔離觀察　6校區清潔中

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

義大利封國！民眾開窗快閃合唱國歌提振士氣「一切都會安好」

英國衛生大臣：考慮要求70歲以上老人全部自主隔離

穿防護衣「累趴鍵盤前」！一張照片看義大利抗疫醫護有多累

不斷更新／南韓將擴大特別檢疫「鎖定所有入境者」！　馬尼拉進入災難狀態

杜拜→波士頓班機1男心臟病亡！美將採檢是否為新冠肺炎患者

各國高官染疫現況一次看！2國第一夫人中鏢　伊朗8％官員確診最嚴重

衛星監測曝光！ 義大利全境封鎖後「PM2.5大降30%」

法拉利宣布2工廠暫時停產！義大利政府發布封鎖令...供應鏈出問題

快訊／義大利市長感染新冠肺炎病逝！親自指揮防疫　前副總理貼文悼念

雪梨大學證實學生確診！80名接觸者隔離觀察　6校區清潔中

義大利封國！民眾開窗快閃合唱國歌提振士氣「一切都會安好」

英國衛生大臣：考慮要求70歲以上老人全部自主隔離

小薰《租屋》被變態房東跟蹤　午夜12點驚悚上線「網友嚇到不敢看」

超可愛！DHC出《怪獸電力公司》睫毛滋養液、泡沫洗面乳

奴才忙滑手機！　橘貓遭無視「怒鑽神秘黑洞」變袋鼠寶寶討關注

新增6例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了！拜託！

湯姆漢克斯確診新冠肺炎第4天「隔離飲食公開」　澳洲美少年驚呆：塗太多啦！

重返現場找浪浪「有緣就收編」　回家後「對貓一個要求」網全笑噴

南港嬤稱「沒要藥師下跪」　藥師公會：羅生門讓檢調查清楚

UFC無觀眾堅持辦完比賽　巴西站記者禁止現場採訪

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

國際熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

譚德塞：歐洲成病毒中心，超過中國

更／馬尼拉進入「災難狀態」

即／川普爆「已接受病毒篩檢」！

更／西班牙第一夫人中鏢！全國封鎖15天

歐洲旅客擠爆機場「全場0口罩」

她為取悅愛人開心　綁架女友6月大兒「丟水溝淋油燒」

英學者：新冠病毒是流星帶來的

義大利破2萬確診1441死！網路用量大增

即／西班牙宣布：封鎖全國　16日上午生效

將動用「反恐科技」　以色列總理：要仿效台灣

更多熱門

相關新聞

女藥師要對逼下跪南港狂嬤提「刑事告訴」

女藥師要對逼下跪南港狂嬤提「刑事告訴」

近日在南港舊庄街的某藥局，發生有婦人因不滿藥師還錯健保卡，強逼女藥師「下跪磕頭道歉」之事。對此，藥師公會全聯會於昨日聯繫上當事者王藥師，今（15）日下午4點半，女藥師及其先生，以及公會全聯會理事長、律師出面說明，並表示會對該婦人提起刑事告訴。

奧運男子水球資格賽延至5月

奧運男子水球資格賽延至5月

習近平：用AI、大數據查病毒來源

習近平：用AI、大數據查病毒來源

疫情重挫台股「回歸企業體質」　謝金河點名「這幾檔」警示個股

疫情重挫台股「回歸企業體質」　謝金河點名「這幾檔」警示個股

新北大規模防疫演習　基隆副市長觀摩

新北大規模防疫演習　基隆副市長觀摩

關鍵字：

義大利新冠肺炎武漢肺炎Elena Pagliarini

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

北部男高中生和家人遊希臘回國確診

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

新增6境外移入！　新冠肺炎累計59例

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

雷／《梨泰院》衝擊結尾觀眾傻爆眼

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面