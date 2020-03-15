搶註冊抗疫英雄商標　鐘南山、吹哨人差點淪為「商人斂財工具」

▲大陸已過世吹哨人李文亮醫師，人名差點被不肖商人註冊商標。（圖／翻攝自Facebook／Jin-Chung Shih）

記者任以芳／綜合報導

大陸對抗新冠肺炎（COVlD-19）疫情，出現許多英雄人物，像是疫情專家鍾南山、已過世的吹哨人李文亮醫師，差點變成商人斂財工具。大陸媒體羊城晚報報導，廣州商人腦筋動得快，把抗疫期間知名的人名、醫院名「搶先」註冊商標，大陸網友表示，「這時候還想發疫情財，真的很沒良心。」

據羊城晚報消息，有記者針對這起事件，向廣州市市場監督管理局發出質疑，疫情爆發以來，一些商標代理機構接受委託，代理火神山、雷神山、鐘南山等疫情相關的商標註冊申請，政府單位是否知情，並且處理。

▲大陸抗疫英雄之一的鍾南山，差點成為不肖商人商標宣傳工具。（圖／ERS）

廣州市市場監督管理局黨組成員、副局長丁力回覆，廣州確實發生這樣事件，目前查出9家商標代理機構，接受申請人委託，受理火神山、雷神山、鐘南山、李文亮、吹哨人等36件商標註冊申請，涉及多個商品和服務類別。相關單位第一時間緊急撤回，相關商標申請。這9家商標代理機構，代理非正常商標申請，涉嫌違法，立案調查。

大陸這種惡意搶注商標的事情，早在2003年爆發「非典疫情」時，也有人蹭熱度，惡意搶注「非典」等商標。這種非正常申請商標的現象，是專利、商標代理行業整治漏洞，損害社會公眾利益。