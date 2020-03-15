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紐約新冠肺炎出現首死！　市長怪川普「若病毒檢測到位」：可挽回更多人命

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▲▼紐約曼哈頓，一名行人戴著外科口罩外出,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際級大都市紐約，為全美人口數最多的城市，2017統計至少有862.3萬人。（圖／達志影像／美聯社）

中央社／記者尹俊傑

紐約州新冠肺炎確診病例今天增至524例，並出現首例死亡案例，為一名原本罹患肺氣腫的82歲女子。紐約多所醫院如臨大敵，已減少手術或改裝病房以利收治更多病患。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在推特發文說，這名女子是肺氣腫晚期患者，上週住院治療，病情危急，最後因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）引發嚴重併發症不治，死於布魯克林威科夫高地醫學中心（Wyckoff Heights Medical Center）。

白思豪上電視節目公布女子死訊時，將箭靶對準先前不斷淡化疫情嚴重程度以致美國防疫慢半拍的總統川普，「我確信，如果一開始病毒檢測就到位的話，我們可以挽回更多人命」。

川普昨天宣布全美進入緊急狀態，向各州與地方政府釋出多達500億美元抗疫資金，並與民間業者合作加速病毒檢測。紐約州等待數週後獲聯邦政府授權，州內28座實驗室可開始進行新型冠狀病毒檢測，下週起，每日檢測能力預計能提升至6000例。

紐約州1日出現首例武漢肺炎確診病例，不到兩週激增至524例，較昨天多出近1/4。截至發稿為止，美西疫情重災區華盛頓州確診病例已達568例、37人喪命。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）重申，確診病例激增主要反映紐約州病毒檢測能力提升，而非疫情加重。隨著病毒持續散播，他預期全州將新增數千例確診病例。

古莫以「超高」形容新冠肺炎感染率，但提到紐約州僅1/5患者需要住院治療。

他將昨晚去世的82歲女子死因比作季節性流感致死：「如果你82歲、罹患肺氣腫又得到流感，你的病情肯定很嚴重。」

為防止疫情蔓延，古莫12日下令紐約州禁止500人以上集會，百老匯劇院至少熄燈至4月中；500人以下集會仍被允許，但餐廳、酒吧等場所須將可容納人數減半。紐約各大藝文機構紛紛暫停開放或演出，但公立學校即使學生到課率驟降，仍不打算全面停課。

紐約州有約5萬個醫院病床，3000個加護病房。面對疫情來勢洶洶，古莫坦言愈來愈擔心州內醫院收治大量病患的能力。

紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian）今天宣布將停止所有非急需手術，紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）旗下提許醫院（Tisch Hospital）也將兒科急診室改裝為成人加護病房，以利收治更多新型冠狀病毒疾病患者。

但長期擔任急診科醫師的泰德斯奇（Christopher M. Tedeschi）向紐約時報表示：「我們根本沒準備好因應病患激增的局面。我們只為目前做打算，嘗試彌補失去的時間，但我不確定我們有為一個月甚至兩週後規劃。」

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