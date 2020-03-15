　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國新冠肺炎4500例91死！　總理下令：關閉全國商店　只留3類設施

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 法國總理菲力浦（Edouard Philippe）。（圖／路透）

▲法國總理菲力普（Edouard Philippe）表示，政府沒得選擇才會強制關閉全國商家。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著新冠肺炎疫情攀升，法國總理菲力普（Edouard Philippe）宣布，將自GMT時間14日晚間11點開始，關閉商店、餐廳、娛樂場所，並建議人們盡可能待在家，防止疫情進一步擴散。

綜合外電報導，法國累計確診人數已經增至4500例，單日死亡人數增加12例，累計91人。衛生部公衛署長（Jerome Salomon）指出，重症病例的增長速度驚人，目前已有300人在加護病房接受救治，值得注意的是，過半數的人年齡都在60歲以下。

菲力普表示，政府將會關閉非必要的地點、咖啡店、餐廳、電影院、夜店和商店，「我們必須節制自己的移動範圍」。超商、超市等販買食品的商店、藥局和巡邏站則不在此限。

▲▼新冠肺炎爆發期間，法國尼斯的餐廳仍有開放。（圖／路透）

▲日前仍有許多法國人不畏新冠肺炎，堅持外出繼續每日社交生活，如到餐廳用餐。（圖／路透）

菲力普指出，由於人民過去數周都未做好政府呼籲的基本防疫動作，還是有太多人在路上晃盪，沒有保持安全距離，政府沒有選擇，只好下令關閉所有人群聚集地點。

不同於英國及瑞典的政策，這周總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經宣布，全國大學及各級學校，將由下周一（16日）開始全面停課，並建議高風險群、70歲以上的長者盡量待在家。菲力普表示，大眾運輸系統仍然會開放，但還是建議各家企業，從16日開始盡量讓員工待在家遠距上班。

ET快訊
台灣為這天準備了17年！疾管署職員揭「防疫超強」真相
即／印尼交通部長感染新冠病毒！首位確診內閣官員
網整理指揮中心7大開會組合！「陳時中＋他」＝出事了
「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐約新冠肺炎出現首死！　市長怪川普「若病毒檢測到位」：可挽回更多人命

法國新冠肺炎4500例91死！　總理下令：關閉全國商店　只留3類設施

譚德塞又說話了：歐洲是病毒中心，每日確診數「超過中國爆發期」

別小看病毒！確診男才坐沙發2分鐘…女子接著坐同位慘遭感染

不斷更新／川普已接受病毒篩檢　美國宣布對英國、愛爾蘭實施旅行限制

確診男坐沙發2分半鐘…酒店妹「坐同位置傳染」發燒！老闆看監視器傻眼

快訊／美國對英國、愛爾蘭加入「旅行禁令」名單　16日0時開始實施

快訊／川普驚爆「已接受新冠病毒篩檢」！白宮將檢驗所有接觸者體溫

快訊／法國監獄出現首例病例！74歲男確診新冠肺炎

不斷更新／紐約州長報告「首起死亡案例」出現！確診女子住院10天病逝

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

撥錯地方！衰眉主子「暴力埋砂」　抓到垃圾桶快破...一旁貓看傻眼

屁孩柯基「硬要路過」偷看浪貓 牠看準肥臀用力打下去：揍你喔

紐約新冠肺炎出現首死！　市長怪川普「若病毒檢測到位」：可挽回更多人命

法國新冠肺炎4500例91死！　總理下令：關閉全國商店　只留3類設施

譚德塞又說話了：歐洲是病毒中心，每日確診數「超過中國爆發期」

別小看病毒！確診男才坐沙發2分鐘…女子接著坐同位慘遭感染

不斷更新／川普已接受病毒篩檢　美國宣布對英國、愛爾蘭實施旅行限制

確診男坐沙發2分半鐘…酒店妹「坐同位置傳染」發燒！老闆看監視器傻眼

快訊／美國對英國、愛爾蘭加入「旅行禁令」名單　16日0時開始實施

快訊／川普驚爆「已接受新冠病毒篩檢」！白宮將檢驗所有接觸者體溫

快訊／法國監獄出現首例病例！74歲男確診新冠肺炎

不斷更新／紐約州長報告「首起死亡案例」出現！確診女子住院10天病逝

五金行買兇刀！23歲嫌「隨時有人要殺我」　目擊者曝死者最後求救：他臉已蠟黃

鄉民女神看完「小鄭容和」捅無辜男騎士　無助感湧現：沒看過的最好別看

美軍U-2偵察機連結北斗系統當備用　GPS卡住仍可得到訊號

可以搭載70噸油料　運-20翼下攜2個加油吊艙現身

全英賽／戴資穎、周天成都闖決賽　今晚拼本季首冠與男女單雙冠

出遊打包最容易多帶的三樣物品！必學讓「行李箱變大」的收納法

張競／3000名解放軍潛入菲律賓？被007電影誤導的參議員

紐約新冠肺炎出現首死！　市長怪川普「若病毒檢測到位」：可挽回更多人命

全英賽／戴資穎背後回球再現三局逆轉馬琳　連4年殺進冠軍戰

法國新冠肺炎4500例91死！　總理下令：關閉全國商店　只留3類設施

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

國際熱門新聞

即／川普爆「已接受病毒篩檢」！

即／西班牙宣布：封鎖全國　16日上午生效

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

德宣布停課「佛系禁令」可繼續上學…

她為取悅愛人開心　綁架女友6月大兒「丟水溝淋油燒」

美CDC秘密文件曝！估全美170萬人死

更／歐洲、中東陸續封國　全球官員陸續確診

更／西班牙全國封鎖、德國全境停課

快訊／法國監獄首例病例！74歲男確診新冠肺炎

譚德塞大讚「防疫做得好」　竟是安倍海捐47億給WHO

馬斯克呼籲：恐慌新冠肺炎是愚蠢的

義大利副衛生部長確診：早已自主隔離

快訊／印尼交通部長確認感染

更多熱門

相關新聞

紐約新冠肺炎出現首死！醫療單位超緊張

紐約新冠肺炎出現首死！醫療單位超緊張

紐約州武漢肺炎確診病例今天增至524例，並出現首例死亡案例，為一名原本罹患肺氣腫的82歲女子。紐約多所醫院如臨大敵，已減少手術或改裝病房以利收治更多病患。

小學童日記：我爸爸是爸爸是口罩國家隊

小學童日記：我爸爸是爸爸是口罩國家隊

快訊／美國將英國、愛爾蘭加入旅行禁令

快訊／美國將英國、愛爾蘭加入旅行禁令

國一男5樓墜下　爺爺救人當場慘死

國一男5樓墜下　爺爺救人當場慘死

即／川普爆「已接受病毒篩檢」！

即／川普爆「已接受病毒篩檢」！

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒法國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

新店男叼菸背刺一刀！騎士死前「滿臉錯愕」

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

新店男捅死路人　臉書、IG突然關閉

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

臨停等姊下班　新店男淪「隨機殺人目標」

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

即／川普爆「已接受病毒篩檢」！

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

網整理指揮中心開會組合　2人出現代表有案例

更多

最夯影音

更多
新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面