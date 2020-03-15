法國新冠肺炎4500例91死！　總理下令：關閉全國商店　只留3類設施

▲法國總理菲力普（Edouard Philippe）表示，政府沒得選擇才會強制關閉全國商家。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著新冠肺炎疫情攀升，法國總理菲力普（Edouard Philippe）宣布，將自GMT時間14日晚間11點開始，關閉商店、餐廳、娛樂場所，並建議人們盡可能待在家，防止疫情進一步擴散。

綜合外電報導，法國累計確診人數已經增至4500例，單日死亡人數增加12例，累計91人。衛生部公衛署長（Jerome Salomon）指出，重症病例的增長速度驚人，目前已有300人在加護病房接受救治，值得注意的是，過半數的人年齡都在60歲以下。

菲力普表示，政府將會關閉非必要的地點、咖啡店、餐廳、電影院、夜店和商店，「我們必須節制自己的移動範圍」。超商、超市等販買食品的商店、藥局和巡邏站則不在此限。

▲日前仍有許多法國人不畏新冠肺炎，堅持外出繼續每日社交生活，如到餐廳用餐。（圖／路透）

菲力普指出，由於人民過去數周都未做好政府呼籲的基本防疫動作，還是有太多人在路上晃盪，沒有保持安全距離，政府沒有選擇，只好下令關閉所有人群聚集地點。

不同於英國及瑞典的政策，這周總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經宣布，全國大學及各級學校，將由下周一（16日）開始全面停課，並建議高風險群、70歲以上的長者盡量待在家。菲力普表示，大眾運輸系統仍然會開放，但還是建議各家企業，從16日開始盡量讓員工待在家遠距上班。