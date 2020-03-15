譚德塞又說話了：歐洲是病毒中心，每日確診數「超過中國爆發期」

▲譚德塞：歐洲已成新冠肺炎中心。（圖／取自WHO）



記者許力方／綜合報導

世界衛生組織11日終於宣布新冠肺炎疫情進入「全球大流行」，總幹事譚德塞13日在新聞發佈會上表示，歐洲是現在全球疫情的中心，「每天的病例數比中國疫情最嚴重時的通報數還多！」他甚至形容，全球統計數據顯示，123國家有超過13.25萬人確診，死亡數約5000人，是「悲劇的轉折點」。

譚德塞13日在日內瓦的虛擬記者會上回答提問，直指歐洲現在已經成為病毒大流行的中心，通報的病例和死亡人數「超過中國以外世界其他地區的確診、死亡數總和」，現在歐洲每天通報的統計數據甚至超過中國疫情嚴重時期的數據。

▲西班牙宣布關校15天，全境封鎖！（圖／達志影像／美聯社）



譚德塞形容，全世界123個國家目前通報的確診病例已經達到13.2萬人，「5000人死亡是一個轉折點」，不過令人欣慰的是，許多國家正在按照戰略防備和響應計畫（SPRP）的8項政策展開行動，大多數國家都已經有了計畫，採用多部門策略，且都具有實驗測試的能力。

「無論在世界何處爆發疫情，疾病都是人類共同的敵人！」譚德塞也在會中警告，各國必須採取全面的策略，打破新冠病毒的感染鏈，盡早發現，保護、治療人民，不僅要檢測，還要追蹤確診病例的接觸者，進行隔離等。他說，人們看到其他正在經歷大規模流行病的國家時會想「這不會發生在我們身上」，但這是致命的謬誤，因為疫情可能發生在任何國家上。

在譚德塞發言前，義大利才創下至今為止單日最高死亡人數的紀錄，一天內通報250人死，總計1266死，17660人確診感染。而西班牙也是繼義大利後，影響最嚴重的國家，死亡人數暴增5成達到120人，西班牙政府14日更宣布將進行「全境封鎖」法令，自16日上午8時起生效。

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