爽玩希臘回台確診！周玉蔻怒轟「不曉得怎麼想的」：疫情嚴重了沒警覺心

▲周玉蔻嗆，利用開學延後時間玩希臘，「明明疫情嚴重了沒警覺心」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心15日表示，國內新增6例新冠肺炎案例，其中一例是北部的高中生，1月與家人前往希臘遊玩，3月5日返台後才出現症狀，就醫後確診。對此，名嘴周玉蔻怒轟，這樣的行為殃及不少學生、老師，「明明疫情嚴重了沒警覺心」，不曉得這家人到底是怎麼想的。

中央流行疫情指揮中心15日公布6例境外移入案例，其中第59例為北部高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛等狀況、13日就醫後確診新冠肺炎，目前已掌握16名接觸者，其餘接觸者會持續追蹤。

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▲陳時中坦言，第59例的時間拉得比較長，令人擔憂。（圖／記者黃國霖攝）

陳時中在會議上坦言，由於第59例時間拉得比較長，比較令人擔憂，目前匡列的接觸者只是暫時，未來列出的名單一定大得多。

對此，名嘴周玉蔻在臉書上砲轟，這名高中生年假期間與家人到希臘玩，3月5日返台後病發，導致上課班級停課14天，還有可能殃及不少同學、老師，行徑相當誇張。

周玉蔻說，明明疫情相當嚴重，卻一點警戒心都沒有，趁著延後開學的空閒，繼續在希臘遊玩，「真不知道這一家人是怎麼想的！怪不得今天陳時中主持記者會表情流露著些許無奈！」

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