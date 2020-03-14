防疫暫停長照站服務　暖心市長視訊問候強調關懷沒有句點

▲桃園市346處社區照顧關懷據點暨巷弄長照站暫停服務。（圖／資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「喂？阿嬤！吃飽沒？」、「哩係啥郎？我係文燦啦。」桃園市346處社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，自9日起全面暫停服務，市長鄭文燦臉書Po文和一名90歲的長者及她的家人一起視訊聊天，告訴阿嬤防疫時期，待在家裡比較安全，網民熱絡留言稱許鄭「真大心！揪甘心！貼心五星市長」。

▲鄭文燦臉書Po文和90歲的長者視訊聊天。（圖／翻攝自網路）

鄭文燦同時強調關懷沒有「句點」，照顧一樣用心，市府的照服員還是會固定訪視、打電話關心長者，能幫的忙都會盡量幫，未來，市府會努力，儘早重新開放，讓長者感受處處都有溫暖。

鄭文燦臉書PO文指出，阿嬤是社區關懷據點的常客，現在少了據點可以休息，生活上少了些伴，心裡有些不捨，因此，他除了表示對阿公、阿嬤還有他們的家人比較「歹勢」！也告訴阿公、阿嬤們防疫時期，還是待在家裡比較安全。

桃園市政府表示，防疫期間，為避免群聚感染風險，自9日起全市各關懷據點暫停到點服務，但各社區若有失能長輩需要提供送餐或備餐服務，亦可轉介申請長照送餐服務或居家服務等，滿足其照護需求；同時，市府也呼籲各老人會春遊、參訪觀摩及各單位長青學苑課程等群聚活動，延期至疫情緩解後再辦理，課程若已進行中，則請辦理單位加強落實各項防疫措施，齊心完善防疫整備工作。

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