影／小二生糾正鄭文燦打菜「市長不能講話！」 2萬網友狂按讚

▲桃園市長鄭文燦11日視察平鎮區義興國小營養午餐與防疫情況時，曾跟著師生一起分享營養午餐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為關心國小師生營養午餐與防疫措施，桃園市長鄭文燦11日到平鎮區義興國小視察營養午餐與防疫作為，與師生打菜時開口說「要戴頭套、口罩與手套」，結果後方排隊小二女學生立即糾正「市長不能講話」，這段趣味影片被鄭文燦放在自己臉書分享，結果短短幾小時湧入上萬網友按讚，連台南市長黃偉哲都留言「學生的話要聽」。

鄭文燦11日視察義興國小營養午餐與防疫工作，適逢中午用餐時段，校方安排鄭文燦與陪同的市府教育局長高安邦一起排隊打菜領餐，鄭文燦與小二學生排隊戴著口罩等候領餐時，看到打菜小朋友都有戴頭套與口罩，忍不住說「你們都有戴頭套、口罩與手套」，結果後方小二女生當場糾正「市長，不能講話」，結果引起旁邊作陪師長哈哈大笑。

▲桃園市長鄭文燦11日視察平鎮區義興國小營養午餐，後方小二女生糾正「市長不能講話」，2萬網友在臉書狂按讚。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

鄭文燦當場愣了一下，看了小女生一眼，還複誦一次說「不能講話」，後來立即安靜領菜入座用餐，這段趣味橋段事後被鄭文燦放在個人臉書與網友分享，結果短短數小時引來上萬網友按讚分享，包括屏東縣長潘孟安也留言「最高品質！」台南市長黃偉哲也說「最佳衛教影片、學生的話要聽」，鄭文燦也在臉書上回應「靜悄悄」，網友們都很肯定鄭文燦有接受被糾正的勇氣。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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