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小二生糾正「打菜不能講話」　鄭文燦臉書po文：安靜的沒這麼快

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▲小二生揪正「不能講話」鄭文燦回應

▲鄭文燦打菜時一句「打菜同學都有戴帽套、口罩和手套吧？」立被後方小二女學童糾正「市長，不能講話！」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦日前到校園視察午餐防疫工作，與小學生們一起共用午餐，打菜時親切叮嚀「打菜同學都有戴帽套、口罩和手套吧？」不料立被後方小二女學童糾正「市長，不能講話！」鄭文燦將這段過程錄下的影片Po在臉書分享，並引用歌手周杰倫歌曲《安靜》歌詞自嘲：「我真的沒有天分，安靜的沒這麼快」，獲網友紛紛按讚。

▲小二生揪正「不能講話」鄭文燦回應

▲小二生揪正「不能講話」鄭文燦臉書po文「安靜的沒這麼快」。（圖／翻攝自網路）

其中，屏東縣長潘孟安也留言：「最高品質！」、台南市長黃偉哲則讚：「最佳衛教影片！」網友紛紛按讚留言：「小朋友很棒糾正市長打菜時，不能講話？？市長也很棒接受糾正」、「小朋友很棒！觀念正確」、「小孩很不錯有在聽老師教的」、「市長是乖寶寶喔(不敢再講話了)」、「市長真口愛，小朋友好棒」…留言內容除了肯定小朋友的適時糾正，也肯定市長接受小孩指正。

新冠肺炎疫情發燒，為免病從口入，鄭文燦市長是在11日中午至平鎮區義興國小視察學校廚房防疫工作及學生打菜用餐情形，當天中午並與學童一同學習正確洗手與用餐防疫禮儀。在鄭文燦與小朋友一起排隊打菜時，一句「打菜同學都有戴帽套、口罩和手套吧？」叮嚀，卻遭後面小二女學童提醒「市長不能講話」，鄭文燦立即回應「喔！不能講話」，直至用完餐都不講話。

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