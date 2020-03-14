看直播成「小小英粉」　蔡英文親筆回應…上萬網友被暖爆

▲蔡英文收到「小小英粉」信。（圖／翻攝自蔡英文IG，下同）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，防疫如抗戰，蔡政府團隊繃緊神經，不敢懈怠。從600億防疫特別預算通過、召開國安高層會議因應疫情帶來的經濟衝擊、視察口罩等，總統蔡英文經常透過臉書、IG宣導，請人民放心。然而，在白色情人節這天，蔡英文14日在IG分享一則溫馨小故事。

蔡英文PO出兩張照片，並表示，最近收到一位小朋友寫的信，是一位就讀國小的小小英粉，特別寄信來請她簽書。信中寫道，「小英總統您好，我的名字是陳XX，我目前讀國小二年級，選舉期間，我用爸爸的手機，看了您的網路直播，之後我覺得您很厲害，也非常努力，為台灣做了好多的事，於是我成為您的小小英粉，希望以後有機會去總統府見您。祝總統健康快樂，一切如意。您的小小英粉敬上」﻿



蔡英文也回信表示，「小朋友，謝謝你的來信，很高興有你這位小小英粉，我會努力地把國家照顧好，讓人民更幸福，希望你努力學習，快樂成長，代向爸爸媽媽問好。蔡英文敬上」

▲蔡英文收到「小小英粉」的信後，也寄信回應。（圖／翻攝自蔡英文IG）

該貼文發佈後4小時之內，獲得2.5萬個愛心，網友紛紛留言「為什麼這麼暖啦！好幸福有小英做我們的總統」、「每天都很感謝小英總統的默默付出。也希望您能好好照顧健康。帶領台灣變得更好」、「好溫暖的信件，好感動。謝謝最棒的總統，一直守護著台灣的人民，辛苦了！」、「哇哇蔡總統太暖了」、「總統的文字很有溫度」。

▼網友們在蔡英文IG下留言。（圖／翻攝蔡英文IG）