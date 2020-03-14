快訊／新店男跟老婆吵架「下秒捅死路人」　法院裁定收押！

▲王男被裁定收押。（圖／資料照／記者陳雕文攝）

突發中心／新北報導

新北市13日晚間發生一起隨機砍人案，事發當時一對王姓夫妻因故吵架，怎料王姓丈夫一時火大，就拿著料理刀狠狠捅死無辜路人，而他雖然供稱是因為忘了吃藥、與妻子吵架才會失控殺人，但檢察官訊後仍是依殺人重罪，向法院聲請羈押，而稍早台北地院羈押獲准，裁定將王男收押。

羈押原因：

北院調查，王男認為涉犯刑法第271條第1 項之殺人罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。

1.被告只因細故與妻子發生爭執，為發洩情緒，旋即持利刃刺往全然陌生之被害人，致被害人事前全然未知而不及防禦、閃躲，並於短時間內因而死亡，漠視他人法益，具體犯罪情節重大，且隨車攜帶具有殺傷力之利刃，均足見被告對法律之服從性甚低。

2.且被告於行兇後隨即開車逃離現場，未處理。

3.被告自陳為自由業，偶爾做直播收禮物，僅與妻子同住等語，可見被告於家庭、工作與財產關係上均欠缺穩定性、固著性，其逃亡之成本低且有逃亡之能力。

4.被告所犯為重罪，且具體犯罪情節嚴重，若經法院判決有罪確定，重刑可期。

5.綜上諸情，有相當理由足認被告有逃亡之虞

三、羈押必要：審酌羈押對被告權利造成之侵害，及本件被告侵害法益之嚴重程度，應認本件已無與羈押相同有效以確保本件司法權行使之手段，故有羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款規定，諭知羈押。