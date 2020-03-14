2020瑞里紫藤花季嘉義瑞里登場　紫色浪漫花海滿山城

▲2020瑞里紫藤花季。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局與交通部阿里山國家風景區管理處，攜手推出花季限定活動「2020瑞里紫藤花季」，邀請到縣長翁章梁、議員林淑完、詹琬蓁、吳思蓉、文學家渡也，以及名畫家洪仁堡，一同前來體驗浪漫紫藤花之旅。

▲滿滿紫藤花相當浪漫。（圖／記者翁伊森翻攝）



2020瑞里紫藤花季活動到4月12日，瑞里今年共推出23個紫藤賞花點，沿著嘉166線道就可盡收絕美紫藤花景；此外，源興宮前廣場更是首度打造「拈花舞茶」裝置藝術，大片紫色花瀑從巨大杯流瀉而出，搭配壯闊山嵐雲霧景緻，吸睛度十足。



13日上午，邀請到竹崎鄉昇平國中國樂團演奏，讓翁縣長一行人及遊客，在茶席間品茗及喝咖啡的同時，也能在徜徉悠揚樂聲中感受紫藤浪漫氛圍。洪仁堡老師也現場揮毫紫藤花畫，贈送給翁章梁。文觀局表示，活動至4月12日期間，若要夜宿或與活動配合的合法民宿，就能體驗花間茶席及手焙咖啡的限量報名；此外，只要到「慢遊嘉義」粉絲專頁貼文按讚，還能贈送限量的絕美紫戀明信片及花香護手霜。隨後，翁縣長一行人則前往阿漢的家民宿，以及茶壺民宿欣賞紫藤花點。

▲嘉義縣長翁章梁親自參與瑞里紫藤花季 ，對花況感到驚訝。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，瑞里已連續7年推動紫藤花季，不僅設計漂亮，人潮也一年比一年多。三月是花開的季節，除了瑞里紫藤花，還有阿里山的櫻花。因此，希望在武漢肺炎疫情期間，民眾可多到戶外走動，沿路的山景、茶園、優良民宿，享受美景之餘還能吃美食品茶、咖啡。嘉義縣的花季限定活動，絕對是最佳選擇。

▲紫藤花攀附整座花架，紫色的花兒朵朵開相當浪漫。（圖／記者翁伊森翻攝）

文觀局指出，在瑞里一年四季彷彿是旅遊懶人包，冬季與春季可賞花、夏季追逐螢火蟲、秋季則可品嘗茶與咖啡；且沿著166縣道就可探訪在地特色民宿、品嚐美食與手作體驗。目前適逢紫藤花綻放，歡迎全台民眾前來感受這波紫色風暴，一起來徜徉在紫色花海。

詳細活動情形請上嘉義縣文化觀光局(https://www.tbocc.gov.tw/Default.aspx?lang=tw)，以及官方臉書粉絲專頁「慢遊嘉義」(https://reurl.cc/nVnyWn)n)查詢

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