阿里山春季茶之旅　紫藤花下品茶香

▲阿里山春季茶之旅伴花季茶香去旅行。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為建構阿里山茶文化體驗觀光廊道，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情取消今年度春季草原茶會活動，但仍推出精緻、深度、小眾的阿里山春季茶旅體驗活動。

茶旅體驗活動如下:

(一)「春櫻夜~花現茶韻」櫻花下茶席體驗：自即日起至3月10日上午9時30分至12時30分，平日(2席)、假日(3席)，於石棹資訊站辦理(無須預約)，入席費用100元/每人(含茶點及櫻花杯)。

▲民眾可以茶席品茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

(二)「那年的紫藤花下，我記得…」紫藤花下體驗活動：自即日起至4月12日每日下午4時30分至6時30分於紫藤花下品嚐阿里山優質咖啡、享用在地的特色茶餐及星空下品茗阿里山優質茶湯，體驗費用300元/人(15人成行)，可至「紫戀瑞里」粉絲頁或瑞里各民宿電話預約報名。

▲當地茶及咖啡皆獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

(三)「三月~與春櫻的緋紅約會」：於3月6日(星期五)上午10時至11時30分於金獅村廣福宮金獅古道辦理，體驗坐在櫻花林下草木間，一盞茶湯一抹櫻花香，伴隨悠揚的樂音，細品花香茶韻。

▲當地茶達人講解。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山管理處持續結合夏、秋、冬季地景地貌多元品茗體驗情境，並推出各社區經典茶之旅體驗小旅行，預定「夏季茶會」於7月18日(六)、「秋季茶會」於9月19日(六)，以及「冬季茶會」於12月19日(六)辦理，共邀您跟著四季茶香去旅行，品茗在阿里山四季絕景，蘊含山川靈氣的優質茶湯滋味，感受山嵐裊裊升煙、谷豁雲海的山景，體驗多元、精緻及深度的茶旅行程，更可把阿里山高品質茶相關伴手禮、文創商品帶回家。更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

▲當地風味餐。（圖／記者翁伊森翻攝）

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