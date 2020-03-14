9人醫療隊馳援義大利！　一半來自四川....背後故事跟川震有關

▲義大利疫情告急，大陸馳援醫療資源。（圖／翻攝 北京新浪網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊全世界，目前歐洲地區義大利確診、死亡率居高不下，大陸繼支援伊朗、伊拉克之後，派出第三支專家醫療團隊，並且捐出31噸的醫療物資，醫療隊來自四川專家還佔了一半，其背後原因有段特殊感人故事。

▲大陸醫療隊馳援義大利疫情，9位專家有5位來自四川，背後有段感人故事。（圖／翻攝 東方航空）

義大利截止到13日零時，累計病例增到15385例，單日新增死亡病例189例，累計死亡1016人。大陸國家衛生健康委和大陸紅十字會9名專家12日出發馳援義大利，包機裝載31噸醫療物資，包含ICU病房設備、醫療防護用品、抗病毒藥劑、普通健康人血漿、新冠康復者血漿，目前順利運達義大利首都羅馬。

▲2008年汶川地震，義大利派14名急救專家，駐紮四川綿陽重災區。（圖／翻攝 新華社）

這次馳援行動也讓外界好奇，為何9位專家有一半來自四川，原因跟當年汶川地震有關。過去，義大利和四川醫療體系有長久交流關係，1988年義大利政府無償捐助四川建立最大型的急救中心，30多年來發揮很好醫療作用。2008年汶川大地震，義大利的紅十字會以及醫學會第一時間派14名急救專家，駐紮四川綿陽重災區，搶救傷患做了長時間工作。四川省衛健委黨組書記沈驥表示，「我記得有約900名傷患，在義大利專家的指導下轉危為安。」

▲2008年汶川地震，義大利醫療隊馳援大陸四川災區搭設醫療站。（圖／翻攝 新華社）

汶川地震發生當晚，義大利立刻向中方提供100萬歐元現金及150萬歐元物資援助，以及一座設施完備的流動醫院及醫療技術人員1６人。沈驥說，「當年義大利向大陸提供250萬歐元現金及物資援助，四川人一直很感謝，這次有3名援意專家都是主動請纓。」危難的時刻要有一份回饋和回報。

▲義大利疫情告急，網友留言感謝大陸馳援醫療資源。（圖／翻攝 北京新浪網）

目前義大利疫情告急，義大利總理下令25日之前，除了雜貨店、藥店等少數商店，所有商店都將關閉。大陸趕在第一時間，緊急派出醫療隊馳援，不少義大利網友在各大社群網站留言感謝，「感謝大陸出手援助，那些造謠傷害的人應該出來道歉」，有網友感慨「感覺被盟友拋棄，只有大陸來幫忙」。