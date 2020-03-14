上海新增2例境外輸入　其中1人曾在桃園機場轉機

▲桃機受疫情影響，第二航廈空蕩蕩。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海14日新增2名新冠肺炎確診病例，都是透過通過聯防聯控機制發現的境外輸入型病例，其中一人從法國巴黎搭機，曾在桃園機場專機，12日抵達上海浦東國際機場，入關後就被隔離。

上海市衛健委指出，上海14日確診的病例1為中國湖南籍，在法國學習生活，3月11日自法國巴黎出發，經台北（桃園）轉機，於3月12日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察。

上海市衛健委表示，病例2為中國浙江籍，在西班牙學習生活，3月11日自西班牙馬德里出發，經俄羅斯莫斯科轉機，於3月12日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察。

上海市衛健委提到，截至3月14日12時，上海市已累計發現確診病例352例，男性184例，女性168例；年齡最大88歲，最小7個月；145例有湖北居住或旅行史，34例有湖北以外地區居住或旅行史，159例有相關病例接觸史。

境外確診病例方面，4例有伊朗居住史，7例有意大利居住史，1例有美國居住史，1例有法國居住史，1例有西班牙居住史；外地來滬人員111例，境外輸入人員14例。

▼桃機旅客幾乎都戴上了口罩。（圖／記者李毓康攝）

