在美發燒39度核酸檢測被拒　北京再添境外輸入確診案例

▲北京首都機場檢疫關卡。（圖／翻攝北晚新視覺）



記者魏有德／綜合報導

北京今（13日）再添一起境外輸入新冠肺炎確診案例，為一長期定居美國的重慶籍黎姓女子。陸媒報導，該女子與家人今早乘機抵達北京首都機場，入境填寫的健康聲明卡顯示，有發熱、乏力、乾咳等症狀，同行的丈夫有乏力症狀，兒子則無症狀。

▲北京市疾控中心副主任龐星火。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，經黎姓女子自述，於2月26日至27日在美國參加公司會議，其中一同事後來被診斷為確診病例，至3月1日晚間出現寒顫症狀，但未就診，之後又陸續出現發燒等症狀，最高達39℃。

報導稱，黎姓女子於3月3日首次就診於當地醫院，給與奧司他韋治療，3月5日及10日就診於同一醫院，胸部Ｘ光均顯示無異常。直至3月11日再次就診同一醫院，胸片顯示肺炎影像，「當地醫院評估其症狀後未收治入院，在美國3次申請核酸檢測均被拒絕。」

同班機的乘務員表示，黎姓女子在飛機上自述低血糖，經安排坐在最後方的隔離區，與前方乘客有簾子阻隔，之後便未返回原座位。

▲北京機場紅外線體溫測量儀。（圖／達志影像／美聯社）

抵京時，海關對3人排查後，由救護車直接轉送定點醫院安置。經醫院檢查，黎姓女子確診感染新冠病毒，黎某丈夫及兒子經診斷為疑似病例。目前病例已在定點醫院隔離治療，同時確定59名密切接觸者，其中14人在京，其他人員訊息已告知相關省份。