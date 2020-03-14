慰義、韓、伊元首　習近平打3通電話：中國「感同身受」會提供幫助

▲習近平日前赴武漢考察，慰問患者及醫護。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，義大利、伊朗以及南韓都成為重災區，大陸國家主席習近平日前致電給三國領導人表達慰問，並感謝對方在大陸遭遇疫情時給予協助，也強調大陸將提供抗疫相關的幫助。

習近平在與南韓總統文在寅通話時表示，中韓是守望相助、同舟共濟的友好鄰邦，「疫情沒有國界，世界各國是休戚與共的命運共同體，中國政府和中國人民對韓方目前遭受的疫情和困難感同身受。」

▼南韓總統文在寅戴上口罩視察疫情。（圖／達志影像／美聯社）



習近平強調，中方將繼續提供力所能及的援助，支持韓方抗擊疫情，願同韓方攜手合作，早日共同戰勝疫情，維護兩國人民和世界人民生命安全和身體健康，「我高度重視中韓關係發展，願同文在寅總統一道努力，推動中韓戰略合作夥伴關係邁向更高水平，造福兩國和兩國人民。」

在與義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）通話時，習近平表示，相互支援、合作共贏始終是中意全面戰略夥伴關係的主旋律，「值此意方困難時刻，中國政府和人民堅定支援意方抗擊疫情的努力，願開展合作，提供幫助。」

▼米蘭大教堂的維安軍警也戴上口罩。（圖／路透社）



習近平指出，人類是一個命運共同體，唯有團結協作才能應對各種全球性風險挑戰。只要中意兩國以及國際社會攜手努力，就一定能夠共克時艱，早日戰勝疫情，共同護佑兩國人民和世界各國人民的康寧，「今年是中意建交50週年，我相信在攜手應對疫情的努力中，中意傳統友誼將更加堅固，合作內涵將更加豐富。」

在與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）通話時，習近平提到，中伊是全面戰略夥伴，兩國人民傳統友好。伊朗政府和人民為中國抗擊疫情提供了真誠友善的支持和幫助，「為幫助伊朗抗擊疫情，中方向伊方提供了一批抗疫物資，派出了志願衛生專家團隊，中方願同伊方加強抗疫合作，並繼續向伊方提供力所能及的幫助。相信伊朗政府和人民一定能打贏這場疫情防控戰。」

▼伊朗已有多名政府官員染上新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

