穿「防護衣」搶劫殺害女住戶！狠男竟趁「武漢封城」翻入社區

▲居委會工作人員證實嫌犯穿著防護衣。（圖／翻攝新京報）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省武漢市因新冠肺炎疫情「封城」已一個半月，居民都不能隨意出門，但近日卻有一名居住在洪山區麗島花園社區的52歲女子於家中被搶劫殺害，警方已逮捕一名33歲的犯嫌。由於案情離奇，網路上也傳出該名犯嫌是冒充成「防疫志願者」犯案的說法，還有社區居委會的工作人員透露，從監視器看見犯嫌身穿防護衣翻牆。

麗島花園社區有女住戶遭到搶劫殺害的消息近日在網路上瘋傳，並有許多網友指出，兇手是冒充成「防疫志願者」（志工）混入社區，並以量體溫為藉口騙取被害人信任，進而行兇。

▼武漢已封城一個多月。（圖／路透社）



麗島花園社區居委會的工作人員13日受陸媒《新京報》採訪證實此事，工作人員指出，有一名女住戶好幾個小時都沒接電話，居委會於是派人上門了解，但敲了門也沒有反應，後來找警方過來撬門，「門打開後，警方沒讓我們進去，嫌犯已經被抓到了。」

對於冒充志願者混入、假意量體溫等說法，工作人員表示，嫌犯不是從大門進入的，也沒有冒充志願者，因為從監視錄影上查看，嫌犯是翻牆進來的，只是還身上有穿著防護服。



洪山區公安分局則在13日晚間指出，警方於12日凌晨接獲報案，指社區內一名女住戶數小時聯繫不上，家中房門緊鎖，於是派出員警協助打開房門，進入房間後發現女住戶已經死亡，家中財物有損失。

洪山區公安分局表示，發現死者後，他們隨即展開偵查，在同日下午4點將33歲的肖姓嫌犯抓獲歸案，「經審查，嫌犯交代了搶劫殺人的作案過程，目前案件在進一步偵辦中。」

▼社區住戶都難以相信有嫌犯趁封城作案。（圖／翻攝新京報）

