大興機場航班有異動！　國際線全轉首都機場「統一管控檢疫」

▲北京首都機場是全球第二繁忙的機場，防堵疫情日前設立防疫專區。（圖／翻攝新華網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響全球，目前機場是疫情破口重要關卡。北京首都機場14日宣布，大興機場自3月13日起，所有國際進港航班已經全部轉到首都機場運行。外界推估，要集中管制疫情防控。

日前，北京市委書記蔡奇表示，「北京作為重要的國際口岸，面臨境外疫情輸入的風險驟增。此刻，機場就是戰場，口岸就是前線。」首都機場特別設置防疫專區，專門過濾國際航班，或是從高風險國家飛回來的航班，要嚴格執行出關前衛生檢疫、航班消毒、體溫檢測、旅客篩查、重點人員管理等措施。當時，並未提及大興機場的防疫措施。

▲北京大興機場防疫工作。（圖／翻攝 央視財經）

根據大陸媒體報導，去年剛開張的大興機場，疫情期間的防疫工作也很謹慎除了日常消毒工作，大興機場商業店面同樣天天消毒，每4小時進行一次清理打掃，店面增設廢棄口罩專用垃圾桶，每1小時消毒一次。機場內酒店收銀台、服務台每2小時消毒一次，銀行ATM機、餐具採取一人一用一消毒，避免出現交叉感染。

為了更徹底掌控疫情不會擴散，北京市召開疫情防控第50場新聞發佈會上，首都國際機場股份有限公司副總經理趙瑩表示，「自3月13日起，大興機場的國際進港航班已經全部轉到首都機場運行。」外界推測，首都機場有設立防疫專區，把所有航班集中管理，才能全面防堵疫情擴散。