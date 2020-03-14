新冠肺炎疫期桃警製作防疫影片　模擬偵辦檢疫案例偵辦流程

▲新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市蘆竹警分局模擬查獲檢疫對象，員警身穿防護衣與被取締者做好隔離措施，全程錄製影片讓各單位觀摩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於新冠肺炎疫情持續延燒中，桃園市警局蘆竹分局針對各單位可能面臨檢疫對象涉案，以模擬製作查獲檢疫對象偵訊，包括偵辦刑案、刑案現場處理等相關注意事項，將作業流程標準化製作成影片，讓各單位第一線員警有所依循，加強加強正確防疫觀念，避免遭到感染造成警政系統癱瘓危機。

蘆竹分局分局長黃益三表示，蘆竹分局依據警政署頒訂偵辦刑案、刑案現場處理注意事項，透過員警實際執行防疫模擬演練，將之具體動態化製成影片後傳送給各單位，讓員警加深印象，熟悉相關防護裝備穿戴流程與防疫程序，包括在偵查隊辦公廳大門旁增設「隔離偵訊處所」，讓第一線偵查員警偵辦案件與對方有面對面需求時，隔了一層隔離幕實體阻隔，充份保護彼此安全，免於受感染之虞。

▲新冠肺炎疫情持續延燒，蘆竹警分局模擬查獲檢疫對象，員警身穿防護衣與被取締者做好隔離措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

前來分局洽公市民或上班員警，進入辦公室應先接受體溫檢測、手部消毒，完成初檢後才能入內洽公或上班，一切程序看似繁鎖，但為保護市民與第現員警免受感染，這些都是必要的防疫措施。

蘆竹分局強調，製作影片與相關防疫措施係對應市長鄭文燦強調的超前部署，都是為了保護警民雙方安全，確保治安維護工作不受干擾，希望大家都能體諒與配合，共同為防疫工作盡份心力。

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